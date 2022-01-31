Если вас пугает процесс приготовления традиционной пиццы дома, предлагаем альтернативный и гораздо более простой рецепт. Все, что вам понадобится для такого завтрака или перекуса на скорую руку, это любимые ингредиенты, которые завалялись в холодильнике, вместительная чашка и микроволновка.
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Как приготовить пиццу в чашке за несколько минут
- Кусок хлеба для тостов нарежьте кубиками и высыпьте в чашку. Туда же добавьте 1 яйцо, немного молока и сыр.
- Приправьте любимыми специями и все хорошо перемешайте.
- Сверху нанесите соус (можно использовать кетчуп + майонез), а затем – любую любимую начинку (например, салями, оливки, помидор).
- Отправьте в микроволновку на 3 минуты.
Приятного аппетита!