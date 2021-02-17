Туристичне спорядження, що має бути у кожного: чеклист

Жоден турист ніколи не піде в похід без мільйона легких, але дуже потрібних речей. Але навіть не збираючись підійматися на Еверест, варто озброїтися деякими туристичним спорядженням – воно обов'язково стане в пригоді!

Тому ми вам допоможемо скласти перелік спорядження, яке точно вам знадобиться.

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Рюкзак

Рюкзак повинен бути дуже зручним (бути каркасним, з регульованою спинкою під зріст) і надійним, об'ємом 50-80 літрів для літа, і 80-100 літрів для зими.



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Набір для приготування їжі:

тарілка та кружка – займає мінімум місця і завжди під рукою;

термос – гарячий чай або освіжаючий напій завжди поруч;

набір для пікніка – портативний мангал, складні стільчики, термосумка і, звичайно ж, казанок.



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Намет

Купіть сучасний намет, він досить легкий та компактний, зроблений з міцного матеріалу типу нейлон чи поліестер, має переважно дуговий каркас, виготовлений зі скловолокна.



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Спальний мішок

Спальний мішок вважається досить спеціалізованим туристичним спорядженням, яке вже точно не стане в пригоді в повсякденному житті. Насправді ж це відмінний аналог постільній білизні в поїздах – можна бути впевненим в чистоті власного ліжка.



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Килимок (каримат)

Основна функція такого килимка – теплоізоляція. Він надійно захищає від вологи, забезпечує комфортний відпочинок на твердій та нерівній поверхні. На практиці більш поширені пінополіетиленові килимки. Вони легкі, зручні у використанні, недорогі та мають довгий термін служби. Інші – надувні килимки – є компактнішими, проте значно дорожчі, вимагають ретельного ставлення, інколи ремонту.



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Ліхтарик

Ліхтарик у туристичному поході – основне джерело світла у темний період доби. Ліхтарі бувають різних типів. Найпоширеніші з них: ручні та налобні. Використання ручного ліхтаря у поході має основний недолік – весь час вам потрібно його тримати в руці, а це не дуже зручно, особливо при розкладанні намету, приготуванні до нічлігу чи під час вечері. Налобні ліхтарики набагато практичніші, куди погляд – туди світить, і руки вільні.



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Засоби гігієни

Мінімальний перелік гігієнічних засобів для походу має включати: мило, зубну пасту й щітку, туалетний папір, крем проти загару, зволожувальний крем, вологі серветки та гігієнічну помаду. Для економії місця та ваги беріть все в мінімальних порціях з розрахунком на весь похід, якщо йдете групою, то одного мила, зубної пасти чи туалетного паперу вистачить на кількох осіб.



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Ліки

У будь-яку мандрівку потрібно брати усі необхідні для вас ліки. Знаючи усі можливі проблеми зі здоров'ям, деякі пігулки чи мазі беріть "про всяк випадок". Не завжди в усіх аптеках можна купити саме те, що вам підходить найбільше.



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Туристичний одяг та взуття

Дуже важливо мати зручний одяг і розношене взуття на хорошій чіпкій підошві. Одяг повинен бути теплим та водночас легким.



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