Ни один турист никогда не отправится в поход без миллиона нужных, но очень легких вещей. Но даже не собираясь подниматься на Эверест, стоит вооружиться некоторым туристическим снаряжением – оно обязательно пригодится!

Поэтому мы вам поможем составить перечень снаряжения, которое точно вам будет полезным.

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Рюкзак

Рюкзак должен быть очень удобным (быть каркасным, с регулируемой спинкой под рост) и надежным, объемом 50-80 литров для лета, и 80-100 литров для зимы.



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Набор для приготовления пищи:

тарелка и кружка – занимает минимум места и всегда под рукой;

термос – горячий чай или освежающий напиток всегда рядом;

набор для пикника – портативный мангал, складные стульчики, термосумка и, конечно же, котелок.



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Палатка

Купите современную палатку, она достаточно легкая и компактная, сделанный из прочного материала типа нейлон или полиэстер, имеет преимущественно дуговой каркас, изготовленный из стекловолокна.



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Спальный мешок

Спальный мешок считается достаточно специализированным туристическим снаряжением, которое уж точно не пригодится в повседневной жизни. На самом же деле это отличный аналог постельному белье в поездах – можно быть уверенным в чистоте собственной постели.



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Коврик (каремат)

Основная функция такого коврика – теплоизоляция. Он надежно защищает от влаги, обеспечивает комфортный отдых на твердой и неровной поверхности. На практике более распространены пенополиэтиленовые коврики. Они легкие, удобные в использовании, недорогие и имеют долгий срок службы. Другие – надувные коврики – являются более компактными, но значительно дороже, требуют тщательного отношения, иногда ремонта.



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Фонарик

Фонарик в туристическом походе – основной источник света в темное время суток. Фонари бывают разных типов. Самые распространенные из них ручные и налобные. Использование ручного фонаря в походе имеет основной недостаток – все время вам нужно его держать в руке, а это не очень удобно, особенно при разложении палатки, приготовлении к ночлегу или во время ужина. Налобные фонарики гораздо практичнее, куда взгляд – туда светит, и руки свободны.



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Средства гигиены

Минимальный перечень гигиенических средств для похода должен включать: мыло, зубную пасту и щетку, туалетную бумагу, крем против загара, увлажняющий крем, влажные салфетки и гигиеническую помаду. Для экономии места и веса берите все в минимальных порциях с расчетом на весь поход, если идете группой, то одного мыла, зубной пасты или туалетной бумаги хватит на нескольких человек.



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Лекарства

В любую поездку нужно брать все необходимые для вас лекарства. Зная все возможные проблемы со здоровьем, некоторые таблетки или мази берите "на всякий случай". Не всегда во всех аптеках можно купить именно то, что вам подходит больше всего.



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Туристическая одежда и обувь

Очень важно иметь удобную одежду и разношенную обувь на хорошей цепкой подошве. Одежда должна быть теплой и одновременно легкой.



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