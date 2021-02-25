З появою у ХІХ столітті автомобіля, популярність цього засобу пересування не знижується, а навпаки – зростає. Кожного року у світі виготовляють понад 300 мільйонів автомобілів різних моделей та вартості.

Ми пропонуємо вам добірку цікавих і маловідомих фактів з історії автомобільного транспорту.

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ПДР (правила дорожнього руху) від Цезаря

Перші правила дорожнього руху запровадили ще в Стародавньому Римі. І зробив це Юлій Цезар.

Саме за його указом на деяких вулицях Рима було запроваджено односторонній рух – так боролися із заторами, які виникали вже тоді.

Також діяв закон, який забороняв жінкам управляти колісницями в Римі.



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Перші 4 дорожні знаки. Які вони?

У 1909 році на Міжнародній конференції у Парижі було затверджено 4 дорожні знаки.

Це аналоги сучасних знаків "Нерівна дорога", "Небезпечні повороти", "Залізничний переїзд" і "Перехрещення рівнозначних доріг", які можна встановлювати за 250 метрів від небезпечної ділянки.



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"Автомобіль" Леонардо да Вінчі

Винахід італійського художника Леонардо да Вінчі складно назвати автомобілем: він не мав сидіння, був дерев'яним, триколісним, а задні колеса оберталися незалежно одне від іншого.



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Світлофор для "Гужового транспорту"

У 1868 р. в Лондоні – біля будівлі британського парламенту було встановлено перший світлофор, який регулював рух гужових транспортних засобів

Світлофором керували вручну, пристрій мав два семафорні крила. Коли ці крила підіймали горизонтально, то це був сигнал "стоп", коли ж розміщували під кутом 45 градусів – можна було "рухатись обережно".

У 1914 р. у Клівленді (штат Огайо, США) було встановлено електричний світлофор, який мав червоний і зелений сигнали, а коли перемикався, видавав звуковий сигнал. Системою керував поліцейський, який сидів у скляній будці на перехресті.



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Номерні знаки для коня

Перші номерні знаки мали не автівки, а кінні екіпажі. Лише з поширенням автомобілів номерні знаки отримав і автотранспорт.



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Найдовший "затор" зробили китайці

2010 року в Китаї утворився найдовший автомобільний "корок" за всю історію. Його довжина сягнула 260 кілометрів. Корок утворився 14 серпня і тривав аж 11 днів. Причина – дорожні роботи на частині траси, а також перевантаженість руху та декілька аварій.



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Перше авто в Україні

Перший автомобіль на українських дорогах з'явився в Одесі 1891 році. Його власником був видавець і редактор "Одеського листка" Василь Навроцький.



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Берлінський автобан

Першим у світі автобаном була траса "АФУС" між районами Берліна Шарлоттенбург і Ніколасзеє, яку було відкрито 24 вересня 1921 року.



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