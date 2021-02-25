С появлением в XIX веке автомобиля, популярность этого средства передвижения не снижается, а наоборот – растет. Ежегодно в мире производится более 300 000 000 автомобилей различных моделей и стоимости.

Мы предлагаем вам подборку интересных и малоизвестных фактов из истории автомобильного транспорта.

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ПДД (правила дорожного движения) от Цезаря

Первые правила дорожного движения ввели еще в Древнем Риме. И сделал это Юлий Цезарь.

Именно по его указу на некоторых улицах Рима было введено одностороннее движение – так боролись с пробками, которые возникали уже тогда.

Также действовал закон, запрещающий женщинам управлять колесницами в Риме.



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Первые 4 дорожные знаки. Какие они?

В 1909 году на Международной конференции в Париже были утверждены 4 дорожные знаки.

Это аналоги современных знаков "Неровная дорога", "Опасные повороты", "Железнодорожный переезд" и "Пересечение равнозначных дорог", которые можно устанавливать в 250 метрах от опасного участка.



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"Автомобиль" Леонардо да Винчи

Изобретение итальянского художника Леонардо да Винчи сложно назвать автомобилем: он не имел сиденья, был деревянным, трехколесным, а задние колеса вращались независимо друг от друга.



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Светофор для "гужевого транспорта"

В 1868 в Лондоне – у здания британского парламента был установлен первый светофор, который регулировал движение гужевых транспортных средств

Светофором руководили вручную, устройство имело два семафорных крыла. Когда эти крылья поднимали горизонтально, то это был сигнал "стоп", когда же размещали под углом 45 градусов – можно было "двигаться осторожно".

В 1914 г. в Кливленде (штат Огайо, США) был установлен электрический светофор, который имел красный и зеленый сигналы, а когда переключался, выдавал звуковой сигнал. Системой руководил полицейский, сидевший в стеклянной будке на перекрестке.



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Номерные знаки для лошади

Первые номерные знаки имели не машины, а конные экипажи. Только с распространением автомобилей номерные знаки получил и автотранспорт.



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Самую длинную "пробку" сделали китайцы

2010 года в Китае образовалась самая длинная автомобильная "пробка" за всю историю. Ее длина составила 260 километров. Пробка образовалась 14 августа и продолжалась целых 11 дней. Причина – дорожные работы на части трассы, а также перегруженность движения и несколько аварий.



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Первое авто в Украине

Первый автомобиль на украинских дорогах появился в Одессе 1891 году. Владельцем был издатель и редактор "Одесского листка" Василий Навроцкий.



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Берлинский автобан

Первым в мире автобаном была трасса "АФУСм между районами Берлина Шарлоттенбург и Николасзее, открытая 24 сентября 1921.



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