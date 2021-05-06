7 небанальних кав'ярень Львова, які подарують незабутню атмосферу

Львів – гарне місто з приголомшливою архітектурою та романтичною атмосферою. Тут серед старовинних вуличок можна відвідати безліч цікавих закладів, серед яких особливо виділяються затишні кав'ярні.

Ми підготували для вас добірку оригінальних кав'ярень Львова, де можна не лише відпочити за чашкою ароматної кави, але й скуштувати нестандартні страви та дізнатись цікаві історичні факти про життя міста.

Читайте також Відкриваймо Україну разом: небанальні місця для відпочинку на травневі свята

Кав'ярня музей кіно-фототехніки "Фіксаж"

: пн-нд з 10 до 21Князя Романа, 6

Власник цієї унікальної кав'ярні не лише любить каву, але й колекціонує старовинні фотоапарати та кінокамери. Частину його колекції можна побачити на стінах закладу. Інтер'єр кав'ярні оформлений у старовинному стилі.

Тут подають вишукані десерти, ароматну випічку та смачну каву. Десерти у кав'ярню привозять із Ужгорода, де їх на замовлення закладу готує відомий шоколатьє Валентин Штефаньо.



Black Honey

: пн-нд з 8 до 22: Крива Липа, 3; Галицька, 20; Шевченка, 60 та Степана Бандери, 23

Якщо ви шукаєте оригінальне місце, де можна скуштувати особливу каву, то вам точно сюди. Black Honey – це мережа сучасних львівських кав'ярень, де можна випити каву категорії Specialty.

У закладі подають як класичні, так й альтернативні кавові напої. Також у меню є сніданки, ароматна випічка та авторські напої. А ще тут можна насолодитись видом із панорамних вікон.

Сімейна пекарня & кафе "Пекар"

: пн-нд з 9 до 20: Академіка Гнатюка, 12

Це чудовий атмосферний заклад, де все готують винятково з натуральних інгредієнтів. Страви у закладі готують за традиційними рецептурами та вручну. Інтер'єр виконаний з темного дерева, у залі стоять зручні крісла та лунає м'яка фонова джазова музика. А для поціновувачів читання тут знайдеться багато цікавих книг, які можна читати за чашкою кави.

Brown tea & coffee shop

: пн-нд з 10 до 22: В'ячеслава Чорновола, 93; Богдана Хмельницького, 214; Академіка Андрія Сахарова, 45; Княгині Ольги, 106; Кульпарківська, 226а; Стрийська,30 та Наукова, 35а

Brown tea & coffee shop – це мережа сучасних кав'ярень, де сміливо поєднані світові тренди та багаторічні традиції. Заклад має сучасний інтер'єр з великою барною стійкою та панорамними вікнами. Львів'яни та гості міста можуть тут скуштувати преміальні сорти кави зі свіжозмелених зерен, а також відбірний чай. У меню представлені популярні страви європейської кухні. Тут можна замовити фірмовий вегасандвіч із соусом песто та беконом.

Палярня Чехович

: пн-нд з 8:29 до 21:01: Героїв УПА, 72

Для тих, хто любить нестандартні заклади, це місце – якраз те, що потрібно. Оригінальний інтер’єр з урбаністичними деталями, приємна музика та кава преміальних сортів – справжня кавова насолода для відвідувачів. Цікаве меню та відсутність галасу робить цю кав'ярню комфортним місцем для відпочинку та ділових зустрічей.

Grand Cafe Leopolis

: пн-нд з 8 до 23: площа Ринок, 1

Кав'ярня розташована у самому серці Львова, у приміщенні Львівської ратуші. Тут можна дізнатись про цікаві історичні події Львова та переглянути близько 700 унікальних фотографій.

Родзинкою закладу є тістечко "Леополіс", яке готується за унікальною рецептурою та за спеціальним графіком: після перемащування коржів має пройти рівно пів доби. Кожен пляцок реєструють у спеціальній книзі та присвоюють йому індивідуальний номер.

Кафе-кондитерська "Рудий кіт"

: пн-нд з 9:30 до 22:30: Друкарська, 4 (Вірменська, 24)

Це тиха кав'ярня з чотирма залами, які розміщені у верхньому та нижньому приміщеннях. У цьому закладі панує затишна романтична атмосфера. Відвідувачі можуть помилуватись колекцією вишитих картин ручної роботи та пляшками зі старовинними лікерами Юзефа Бачевського та Яна Мушинського. У меню є українські страви, сніданки та різноманітні десерти, які чудово поєднуються з кавовими напоями.