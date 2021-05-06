Ми підготували для вас добірку оригінальних кав'ярень Львова, де можна не лише відпочити за чашкою ароматної кави, але й скуштувати нестандартні страви та дізнатись цікаві історичні факти про життя міста.

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Кав'ярня музей кіно-фототехніки "Фіксаж"

Час роботи: пн-нд з 10 до 21

Де знайти: Князя Романа, 6

Власник цієї унікальної кав'ярні не лише любить каву, але й колекціонує старовинні фотоапарати та кінокамери. Частину його колекції можна побачити на стінах закладу. Інтер'єр кав'ярні оформлений у старовинному стилі.

Тут подають вишукані десерти, ароматну випічку та смачну каву. Десерти у кав'ярню привозять із Ужгорода, де їх на замовлення закладу готує відомий шоколатьє Валентин Штефаньо.



Black Honey

Час роботи: пн-нд з 8 до 22

Де знайти: Крива Липа, 3; Галицька, 20; Шевченка, 60 та Степана Бандери, 23

Якщо ви шукаєте оригінальне місце, де можна скуштувати особливу каву, то вам точно сюди. Black Honey – це мережа сучасних львівських кав'ярень, де можна випити каву категорії Specialty.

У закладі подають як класичні, так й альтернативні кавові напої. Також у меню є сніданки, ароматна випічка та авторські напої. А ще тут можна насолодитись видом із панорамних вікон.

Сімейна пекарня & кафе "Пекар"

Час роботи: пн-нд з 9 до 20

Де знайти: Академіка Гнатюка, 12

Це чудовий атмосферний заклад, де все готують винятково з натуральних інгредієнтів. Страви у закладі готують за традиційними рецептурами та вручну. Інтер'єр виконаний з темного дерева, у залі стоять зручні крісла та лунає м'яка фонова джазова музика. А для поціновувачів читання тут знайдеться багато цікавих книг, які можна читати за чашкою кави.

Brown tea & coffee shop

Час роботи: пн-нд з 10 до 22

Де знайти: В'ячеслава Чорновола, 93; Богдана Хмельницького, 214; Академіка Андрія Сахарова, 45; Княгині Ольги, 106; Кульпарківська, 226а; Стрийська,30 та Наукова, 35а

Brown tea & coffee shop – це мережа сучасних кав'ярень, де сміливо поєднані світові тренди та багаторічні традиції. Заклад має сучасний інтер'єр з великою барною стійкою та панорамними вікнами. Львів'яни та гості міста можуть тут скуштувати преміальні сорти кави зі свіжозмелених зерен, а також відбірний чай. У меню представлені популярні страви європейської кухні. Тут можна замовити фірмовий вегасандвіч із соусом песто та беконом.

Палярня Чехович

Час роботи: пн-нд з 8:29 до 21:01

Де знайти: Героїв УПА, 72

Для тих, хто любить нестандартні заклади, це місце – якраз те, що потрібно. Оригінальний інтер’єр з урбаністичними деталями, приємна музика та кава преміальних сортів – справжня кавова насолода для відвідувачів. Цікаве меню та відсутність галасу робить цю кав'ярню комфортним місцем для відпочинку та ділових зустрічей.

Grand Cafe Leopolis

Час роботи: пн-нд з 8 до 23

Де знайти: площа Ринок, 1

Кав'ярня розташована у самому серці Львова, у приміщенні Львівської ратуші. Тут можна дізнатись про цікаві історичні події Львова та переглянути близько 700 унікальних фотографій.

Родзинкою закладу є тістечко "Леополіс", яке готується за унікальною рецептурою та за спеціальним графіком: після перемащування коржів має пройти рівно пів доби. Кожен пляцок реєструють у спеціальній книзі та присвоюють йому індивідуальний номер.

Кафе-кондитерська "Рудий кіт"

Час роботи: пн-нд з 9:30 до 22:30

Де знайти: Друкарська, 4 (Вірменська, 24)

Це тиха кав'ярня з чотирма залами, які розміщені у верхньому та нижньому приміщеннях. У цьому закладі панує затишна романтична атмосфера. Відвідувачі можуть помилуватись колекцією вишитих картин ручної роботи та пляшками зі старовинними лікерами Юзефа Бачевського та Яна Мушинського. У меню є українські страви, сніданки та різноманітні десерти, які чудово поєднуються з кавовими напоями.