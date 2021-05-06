Мы подготовили для вас подборку оригинальных кофеен Львова, где можно не только отдохнуть за чашечкой ароматного кофе, но и попробовать нестандартные блюда и узнать интересные факты о жизни города.

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Кофейня музей кино-фототехники "Фиксаж"

Время работы: пн-вс с 10 до 21

Где найти: Князя Романа, 6

Владелец этой уникальной кофейни не только любит кофе, но и коллекционирует старинные фотоаппараты и кинокамеры. Часть его коллекции можно увидеть на стенах заведения. Интерьер кафе оформлен в старинном стиле.

Здесь подают изысканные десерты, ароматную выпечку и вкусный кофе. Десерты в кафе привозят из Ужгорода, где их на заказ заведения готовит известный шоколатье Валентин Штефаньо.



Black Honey

Время работы: пн-вс с 8 до 22

Где найти: Кривая Липа, 3; Галицкая, 20; Шевченко, 60 и Степана Бандеры, 23

Если вы ищете оригинальное место, где можно попробовать особенный кофе, то вам точно сюда. Black Honey – это сеть современных львовских кофеен, где можно выпить кофе категории Specialty.

В заведении подают как классические, так и альтернативные кофейные напитки. Также в меню есть завтраки, ароматная выпечка и авторские напитки. А еще здесь можно насладиться видом из панорамных окон.

Семейная пекарня & кафе "Пекарь"

Время работы: пн-вс с 9 до 20

Где найти: Академика Гнатюка, 12

Это отличное атмосферное заведение, где все готовят исключительно из натуральных ингредиентов. Блюда в заведении готовят по традиционным рецептурам и вручную. Интерьер выполнен из темного дерева, в зале стоят удобные кресла и раздается мягкая фоновая джазовая музыка. А для ценителей чтения здесь найдётся много интересных книг, которые можно читать за чашкой кофе.

Brown tea & coffee shop

Время работы: пн-вс с 10 до 22

Где найти: Вячеслава Черновола, 93; Богдана Хмельницкого, 214; Академика Андрея Сахарова, 45; Княгини Ольги, 106; Кульпарковская, 226а; Стрыйская, 30 и Научная, 35а

Brown tea & coffee shop – это сеть современных кофеен, где смело сочетаются мировые тренды и многолетние традиции. Заведение имеет современный интерьер с большой барной стойкой и панорамными окнами. Львовяне и гости города могут здесь попробовать премиальные сорта кофе со свежесмолотых зерен, а также отборочный чай. В меню представлены популярные блюда европейской кухни. Здесь можно заказать фирменный вегасэндвич с соусом песто и беконом.

Палярня Чехович

Время работы: пн-вс с 8:29 до 21:01

Где найти: Героев УПА, 72

Для тех, кто любит нестандартные заведения, это место – как раз то, что нужно. Оригинальный интерьер с урбанистическими деталями, приятная музыка и кофе премиальных сортов – настоящее кофейное наслаждение для посетителей. Интересное меню и отсутствие шума делает эту кофейню комфортным местом для отдыха и деловых встреч.

Grand Cafe Leopolis

Время работы: пн-вс с 8 до 23

Где найти: площадь Рынок, 1

Кофейня расположена в самом сердце Львова, в помещении Львовской ратуши. Здесь можно узнать об интересных исторических событиях Львова и посмотреть около 700 уникальных фотографий.

Изюминкой заведения является пирожное "Леополис", которое готовится по уникальной рецептуре и по специальному графику: после перемазывания коржей должно пройти ровно пол суток. Каждый пляцок регистрируют в специальной книге и придают ему индивидуальный номер.

Кафе-кондитерская "Рыжий кот"

Время работы: пн-вс с 9:30 до 22:30

Где найти: Друкарская, 4 (Армянская, 24)

Это тихая кофейня с четырьмя залами, расположенными в верхнем и нижнем помещениях. В этом заведении царит уютная романтическая атмосфера. Посетители могут полюбоваться коллекцией вышитых картин ручной работы и бутылками со старинными ликерами Юзефа Бачевского и Яна Мушинского. В меню есть украинские блюда, завтраки и разнообразные десерты, которые прекрасно сочетаются с кофейными напитками.