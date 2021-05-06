Мы подготовили для вас подборку оригинальных кофеен Львова, где можно не только отдохнуть за чашечкой ароматного кофе, но и попробовать нестандартные блюда и узнать интересные факты о жизни города.
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Кофейня музей кино-фототехники "Фиксаж"
Владелец этой уникальной кофейни не только любит кофе, но и коллекционирует старинные фотоаппараты и кинокамеры. Часть его коллекции можно увидеть на стенах заведения. Интерьер кафе оформлен в старинном стиле.
Здесь подают изысканные десерты, ароматную выпечку и вкусный кофе. Десерты в кафе привозят из Ужгорода, где их на заказ заведения готовит известный шоколатье Валентин Штефаньо.
Black Honey
Если вы ищете оригинальное место, где можно попробовать особенный кофе, то вам точно сюда. Black Honey – это сеть современных львовских кофеен, где можно выпить кофе категории Specialty.
В заведении подают как классические, так и альтернативные кофейные напитки. Также в меню есть завтраки, ароматная выпечка и авторские напитки. А еще здесь можно насладиться видом из панорамных окон.
Семейная пекарня & кафе "Пекарь"
Это отличное атмосферное заведение, где все готовят исключительно из натуральных ингредиентов. Блюда в заведении готовят по традиционным рецептурам и вручную. Интерьер выполнен из темного дерева, в зале стоят удобные кресла и раздается мягкая фоновая джазовая музыка. А для ценителей чтения здесь найдётся много интересных книг, которые можно читать за чашкой кофе.
Brown tea & coffee shop
Brown tea & coffee shop – это сеть современных кофеен, где смело сочетаются мировые тренды и многолетние традиции. Заведение имеет современный интерьер с большой барной стойкой и панорамными окнами. Львовяне и гости города могут здесь попробовать премиальные сорта кофе со свежесмолотых зерен, а также отборочный чай. В меню представлены популярные блюда европейской кухни. Здесь можно заказать фирменный вегасэндвич с соусом песто и беконом.
Палярня Чехович
Для тех, кто любит нестандартные заведения, это место – как раз то, что нужно. Оригинальный интерьер с урбанистическими деталями, приятная музыка и кофе премиальных сортов – настоящее кофейное наслаждение для посетителей. Интересное меню и отсутствие шума делает эту кофейню комфортным местом для отдыха и деловых встреч.
Grand Cafe Leopolis
Кофейня расположена в самом сердце Львова, в помещении Львовской ратуши. Здесь можно узнать об интересных исторических событиях Львова и посмотреть около 700 уникальных фотографий.
Изюминкой заведения является пирожное "Леополис", которое готовится по уникальной рецептуре и по специальному графику: после перемазывания коржей должно пройти ровно пол суток. Каждый пляцок регистрируют в специальной книге и придают ему индивидуальный номер.
Кафе-кондитерская "Рыжий кот"
Это тихая кофейня с четырьмя залами, расположенными в верхнем и нижнем помещениях. В этом заведении царит уютная романтическая атмосфера. Посетители могут полюбоваться коллекцией вышитых картин ручной работы и бутылками со старинными ликерами Юзефа Бачевского и Яна Мушинского. В меню есть украинские блюда, завтраки и разнообразные десерты, которые прекрасно сочетаются с кофейными напитками.