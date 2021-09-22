Ці продукти допоможуть очистити кишківник: рецепт швидкого детоксу

Очистити організм можна у домашніх умовах. Для цього важливо дотримуватись правильного харчування.

Правильний раціон не всім видається смачним, проте у нас є для вас смачний рецепт. Цей салат принесе не лише користь вашому організму та допоможе схуднути, а й очистить кишківник.

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Як приготувати салат для детоксу

Токсини призводять до багатьох недуг та целюліту. До того ж в організмі без шкідливих бактерій не паразитують віруси, адже здорові клітини здатні з ними боротись. Тому люди, які правильно харчуються, менше хворіють на вірусні захворювання. Для того, щоб привести себе у форму та позбутись токсинів, спробуйте цей салат, рецептом якого поділилась нутриціологиня Анна Біоторіум у своєму інстаграмі.

Інгредієнти

1 буряк;

1 морквина;

пів яблука;

2 огірки;

пучок шпинату;

5 – 6 гілочок зеленої цибулі;

1 зубчик часнику;

3 столові ложки гарбузової олії;

сік половинки лимона.

Спосіб приготування



Подрібніть усі інгредієнти / Фото Unsplash

Крок 1. Промийте та почистьте моркву і буряк, натріть на грубій терці. Подрібніть яблуко, огірки, зелень і часник.

Крок 2. Змішайте всі інгредієнти у посудині, додайте олію та сік половинки лимона.

Крок 3. Перед подачею залиште салат настоятись на 2 – 3 години.

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