Правильный рацион не всем кажется вкусным, однако у нас есть для вас вкусный рецепт. Этот салат принесет не только пользу вашему организму и поможет похудеть, но и очистить кишечник.
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Как приготовить салат для детокса
Токсины приводят ко многим болезням и целлюлиту. К тому же в организме без вредных бактерий не паразитируют вирусы, ведь здоровые клетки способны с ними бороться. Поэтому люди, которые правильно питаются, меньше болеют вирусными заболеваниями. Для того, чтобы привести себя в форму и избавиться токсинов, попробуйте этот салат, рецептом которого поделилась нутрициолог Анна Биоториум в своем инстаграме.
Ингредиенты
- 1 свекла;
- 1 морковка;
- пол яблока;
- 2 огурца;
- пучок шпината;
- 5 – 6 веточек зеленого лука;
- 1 зубчик чеснока;
- 3 столовые ложки тыквенного масла;
- сок половинки лимона.
Способ приготовления
Измельчите все ингредиенты / Фото U nsplash
Шаг 1. Промойте и очистите морковь и свеклу, натрите на крупной терке. Измельчите яблоко, огурцы, зелень и чеснок.
Шаг 2. Смешайте все ингредиенты в посуде, добавьте масло и сок половинки лимона.
Шаг 3. Перед подачей оставьте салат настояться на 2 – 3 часа.
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