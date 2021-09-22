Правильный рацион не всем кажется вкусным, однако у нас есть для вас вкусный рецепт. Этот салат принесет не только пользу вашему организму и поможет похудеть, но и очистить кишечник.

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Как приготовить салат для детокса

Токсины приводят ко многим болезням и целлюлиту. К тому же в организме без вредных бактерий не паразитируют вирусы, ведь здоровые клетки способны с ними бороться. Поэтому люди, которые правильно питаются, меньше болеют вирусными заболеваниями. Для того, чтобы привести себя в форму и избавиться токсинов, попробуйте этот салат, рецептом которого поделилась нутрициолог Анна Биоториум в своем инстаграме.

Ингредиенты

1 свекла;

1 морковка;

пол яблока;

2 огурца;

пучок шпината;

5 – 6 веточек зеленого лука;

1 зубчик чеснока;

3 столовые ложки тыквенного масла;

сок половинки лимона.

Способ приготовления



Измельчите все ингредиенты / Фото U nsplash

Шаг 1. Промойте и очистите морковь и свеклу, натрите на крупной терке. Измельчите яблоко, огурцы, зелень и чеснок.

Шаг 2. Смешайте все ингредиенты в посуде, добавьте масло и сок половинки лимона.

Шаг 3. Перед подачей оставьте салат настояться на 2 – 3 часа.