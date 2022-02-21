Ці лайфхаки допоможуть легко відіпрати старі плями фарби з одягу

Немає потреби викидати одяг, коли ми забруднили його фарбою. Є кілька ефективних способів відчистити плями.

Найкраще рішення – вдягати старий одяг під час роботи з фарбою, але бувають різні халепи. Розповідаємо, як позбутися нових та старих плям від масляної будівельної фарби.

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Суха пляма

Суху пляму відіпрати найважче, тому вам доведеться використовувати розчинник для фарби. Прочитайте етикетку, щоб дізнатися всю інформацію про безпеку під час роботи з цим розчинником.

Що вам знадобиться:

металева ложка;

розріджувач фарби;

спирт;

пляшка холодної води;

губка;

мийний засіб;

пральна машина.

Інструкції

Налийте спирт безпосередньо на пляму. Акуратно відчистьте її металевою ложкою. Замочіть одяг у холодній воді приблизно на 15 хвилин.

Покладіть одяг на тканину і налийте на пляму розчинник. Добре потріть губкою та замочіть одяг у мильній воді з мийним засобом на 8 годин.

Свіжа пляма

: якщо все ще залишилися сліди фарби, то налийте мийний засіб безпосередньо на пляму та виперіть при високій температурі.

Що вам знадобиться:

розріджувач фарби;

металева ложка;

рушник;

мийний засіб.

Інструкції

Підкладіть під одяг рушник. Обережно нанесіть розріджувач, щоб він покрив пляму. Металевою ложкою акуратно відчистьте фарбу. Виперіть одяг у пральній машинці.



Як відчистити нову пляму / Фото 5-Minute Crafts

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