Найкраще рішення – вдягати старий одяг під час роботи з фарбою, але бувають різні халепи. Розповідаємо, як позбутися нових та старих плям від масляної будівельної фарби.
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Суха пляма
Суху пляму відіпрати найважче, тому вам доведеться використовувати розчинник для фарби. Прочитайте етикетку, щоб дізнатися всю інформацію про безпеку під час роботи з цим розчинником.
Що вам знадобиться:
- металева ложка;
- розріджувач фарби;
- спирт;
- пляшка холодної води;
- губка;
- мийний засіб;
- пральна машина.
Інструкції
Налийте спирт безпосередньо на пляму. Акуратно відчистьте її металевою ложкою. Замочіть одяг у холодній воді приблизно на 15 хвилин.
Покладіть одяг на тканину і налийте на пляму розчинник. Добре потріть губкою та замочіть одяг у мильній воді з мийним засобом на 8 годин.
Свіжа пляма
Що вам знадобиться:
- розріджувач фарби;
- металева ложка;
- рушник;
- мийний засіб.
Інструкції
Підкладіть під одяг рушник. Обережно нанесіть розріджувач, щоб він покрив пляму. Металевою ложкою акуратно відчистьте фарбу. Виперіть одяг у пральній машинці.
Як відчистити нову пляму / Фото 5-Minute Crafts