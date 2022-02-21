Найкраще рішення – вдягати старий одяг під час роботи з фарбою, але бувають різні халепи. Розповідаємо, як позбутися нових та старих плям від масляної будівельної фарби.

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Суха пляма

Суху пляму відіпрати найважче, тому вам доведеться використовувати розчинник для фарби. Прочитайте етикетку, щоб дізнатися всю інформацію про безпеку під час роботи з цим розчинником.

Що вам знадобиться:

  • металева ложка;
  • розріджувач фарби;
  • спирт;
  • пляшка холодної води;
  • губка;
  • мийний засіб;
  • пральна машина.

Інструкції

Налийте спирт безпосередньо на пляму. Акуратно відчистьте її металевою ложкою. Замочіть одяг у холодній воді приблизно на 15 хвилин.

Покладіть одяг на тканину і налийте на пляму розчинник. Добре потріть губкою та замочіть одяг у мильній воді з мийним засобом на 8 годин.

Свіжа пляма

Що вам знадобиться:

  • розріджувач фарби;
  • металева ложка;
  • рушник;
  • мийний засіб.

Інструкції

Підкладіть під одяг рушник. Обережно нанесіть розріджувач, щоб він покрив пляму. Металевою ложкою акуратно відчистьте фарбу. Виперіть одяг у пральній машинці.

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Як відчистити нову пляму / Фото 5-Minute Crafts