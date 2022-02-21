Лучшее решение – одевать старую одежду во время работы с краской, но бывают разные передряги. Рассказываем, как избавиться от новых и старых пятен от масляной строительной краски.

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Сухое пятно

Сухое пятно отстирать тяжелее всего, поэтому вам придется использовать растворитель для краски. Прочтите этикетку, чтобы узнать всю информацию о безопасности во время работы с этим растворителем.

Что вам понадобится:

  • металлическая ложка;
  • разбавитель краски;
  • спирт;
  • бутылка холодной воды;
  • губка;
  • моющее средство;
  • стиральная машина.

Инструкции

Налейте спирт прямо на пятно. Аккуратно отчистите металлической ложкой. Замочите одежду в холодной воде примерно на 15 минут.

Уложите одежду на ткань и налейте на пятно растворитель. Хорошо потрите губкой и замочите одежду в мыльной воде с моющим средством на 8 часов.

Свежее пятно

Что вам понадобится:

  • разбавитель краски;
  • металлическая ложка;
  • полотенце;
  • моющее средство.

Инструкции

Подложите под одежду полотенце. Осторожно нанесите разбавитель, чтобы он покрыл пятно. Металлической ложкой аккуратненько отчистите краску. Выстирайте одежду в стиральной машинке.

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Как отчистить новое пятно / Фото 5-Minute Crafts