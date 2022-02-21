Лучшее решение – одевать старую одежду во время работы с краской, но бывают разные передряги. Рассказываем, как избавиться от новых и старых пятен от масляной строительной краски.

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Сухое пятно

Сухое пятно отстирать тяжелее всего, поэтому вам придется использовать растворитель для краски. Прочтите этикетку, чтобы узнать всю информацию о безопасности во время работы с этим растворителем.

Что вам понадобится:

металлическая ложка;

разбавитель краски;

спирт;

бутылка холодной воды;

губка;

моющее средство;

стиральная машина.

Инструкции

Налейте спирт прямо на пятно. Аккуратно отчистите металлической ложкой. Замочите одежду в холодной воде примерно на 15 минут.

Уложите одежду на ткань и налейте на пятно растворитель. Хорошо потрите губкой и замочите одежду в мыльной воде с моющим средством на 8 часов.

Примечание: если все еще остались следы краски, то налейте моющее средство непосредственно на пятно и выстирайте при высокой температуре.

Свежее пятно

Что вам понадобится:

разбавитель краски;

металлическая ложка;

полотенце;

моющее средство.

Инструкции

Подложите под одежду полотенце. Осторожно нанесите разбавитель, чтобы он покрыл пятно. Металлической ложкой аккуратненько отчистите краску. Выстирайте одежду в стиральной машинке.



Как отчистить новое пятно / Фото 5-Minute Crafts