Ці домашні пончики перевершують будь-які магазинні
Джерело:5-Minute Crafts
Пончики можна їсти в будь-який час дня і приготувати їх зовсім неважко. Для цього вам знадобляться кілька недорогих інгредієнтів.
Пончики – настільки хороша закуска, що тепер можна знайти їх у всьому світі з великою різноманітністю. Розповідаємо, як приготувати ці смаколики легко.
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Рецепт неймовірних домашніх пончиків
Інгредієнти:
- 4 склянки пшеничного борошна;
- 1, 5 столові ложки дріжджів;
- 90 мілілітрів молока;
- 1 склянка цукру;
- пів склянки вершкового масла;
- 2 яйця;
- пів чайної ложки ванілі;
- щіпка солі;
- 1 літр олії.
Що потрібно для пончиків / Фото 5-Minute Crafts
Приготування
Насипте борошно в миску або на те місце, де ви будете робити тісто. Потім зробіть своєрідне коло в середині борошна, щоб можна було додати решту інгредієнтів.
Всипте 1 склянку цукру. Додайте дрібку солі та дріжджі. У центр суміші збийте яйця та всипте ванілін.
Додайте розтоплене вершкове масло та молоко. Замісіть тісто впродовж 20 – 30 хвилин. Згодом викладіть його в миску та накрийте поліетиленовою плівкою або тканиною і залиште на 1 годину.
Посипте борошном поверхню, де збираєтеся працювати. Покладіть підготовлене тісто і розкачайте його до товщини приблизно 2 сантиметрів.
Круглими предметами виріжте форми пончика: контур та коло всередині. Поставте сковороду на середній вогонь і обсмажте пончики з двох боків до золотистої скоринки.
Рецепт смачних пончиків / Фото 5-Minute Crafts
Посипте пончики цукром або будь-якими іншими солодощами.
Готові пончики посипте цукром / Фото 5-Minute Crafts