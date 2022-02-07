Пончики – настільки хороша закуска, що тепер можна знайти їх у всьому світі з великою різноманітністю. Розповідаємо, як приготувати ці смаколики легко.

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Рецепт неймовірних домашніх пончиків

Інгредієнти:

4 склянки пшеничного борошна;

1, 5 столові ложки дріжджів;

90 мілілітрів молока;

1 склянка цукру;

пів склянки вершкового масла;

2 яйця;

пів чайної ложки ванілі;

щіпка солі;

1 літр олії.



Що потрібно для пончиків / Фото 5-Minute Crafts

Приготування

Насипте борошно в миску або на те місце, де ви будете робити тісто. Потім зробіть своєрідне коло в середині борошна, щоб можна було додати решту інгредієнтів.

Всипте 1 склянку цукру. Додайте дрібку солі та дріжджі. У центр суміші збийте яйця та всипте ванілін.

Додайте розтоплене вершкове масло та молоко. Замісіть тісто впродовж 20 – 30 хвилин. Згодом викладіть його в миску та накрийте поліетиленовою плівкою або тканиною і залиште на 1 годину.

Посипте борошном поверхню, де збираєтеся працювати. Покладіть підготовлене тісто і розкачайте його до товщини приблизно 2 сантиметрів.

Круглими предметами виріжте форми пончика: контур та коло всередині. Поставте сковороду на середній вогонь і обсмажте пончики з двох боків до золотистої скоринки.



Рецепт смачних пончиків / Фото 5-Minute Crafts

Посипте пончики цукром або будь-якими іншими солодощами.



Готові пончики посипте цукром / Фото 5-Minute Crafts

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