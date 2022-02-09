Цей простий тест допоможе перевірити, чи немає у вас прихованих проблем з поставою

Не завжди проблеми з поставою можна помітити неозброєним оком. Пропонуємо перевірити це за допомогою однієї елементарної вправи.

У сучасних реаліях без смартфона не обійтися. У ньому і робота, і навчання, і спілкування, і розваги. Але така ледь не цілодобова "взаємодія" з телефоном погано впливає й на нашу поставу.

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Уся річ у тому, що дивимося ми в екран зазвичай, трохи опустивши голову. Це, своєю чергою, чинить неабияке навантаження на шию та хребці. А малорухливий спосіб життя, сидяча робота та сутулість погіршують ситуацію.

Аби перевірити, чи є у вас проблеми з поставою, пропонуємо виконати одну дуже просту вправу.

Тест на поставу

Максимально нахиліть голову вперед.

Якщо ви легко торкаєтеся підборіддям грудей, з шийним відділом, швидше за все, у вас усе гаразд.

Якщо ви можете доторкнутися підборіддям до грудей, тільки відкривши рота, або у вас взагалі не виходить, над поставою варто попрацювати.

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Тест на стан шийного відділу хребта / Фото adme

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Текст публікації Надії Пахірко:

Тест на поставу

Дівчата, ви вже знаєте, що живіт випирає тоді, коли в ньому багато жиру. Але ж це не єдина причина! Живіт може вивалюватися навіть у худеньких дівчаток. Помічали? Виною тому – сутулість та слабкі м'язи спини. Наше тіло влаштоване так, що все у ньому взаємопов'язане. Тому неможливо мати плоский живіт із сутулою спиною.

Та й, погодьтеся, гарна жінка – це не просто відсутність жиру на животі. Це і лебедина шия, і гарна постава, і вільна хода. Ми дивимося на все у комплексі!

Пропоную зараз провести простий тест на стан шийного відділу хребта. Зараз максимально нахиліть голову вперед. Якщо ви легко торкаєтеся підборіддям грудей, з шийним відділом, швидше за все, все гаразд. Якщо ви можете доторкнутися підборіддям до грудей, тільки відкривши рота, або у вас взагалі не виходить, над поставою варто попрацювати.

Зараз у нас таке життя, що постійно доводиться сидіти. Ми сидимо на роботі, сидимо у машині, сидимо вдома на дивані. І при цьому постійно сутулимося. А дивимося на екран телефону зазвичай, сильно відводячи шию вперед. Це дуже збільшує навантаження на шию та здоров'я хребту не додає.