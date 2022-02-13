Буває, звичні начинки починають проїдатися. І аби урізноманітнити меню, пропонуємо приготувати ніжний домашній паштет. Найсмачніша намазка виходить з курячої печінки. Ідеально вона поєднується зі свіжим хрумким хлібом або теплими тостами.

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Зберігайте простий рецепт, на який ви не потратите багато часу та зусиль. І ароматний перекус для перегляду затишного недільного кіно готовий!

Як приготувати домашній паштет у блендері

Інгредієнти:

  • 2 цибулини;
  • 1 морквина;
  • 500 грамів курячої печінки;
  • 10 грамів вершкового масла;
  • 200 мілілітрів вершків (10 – 15%);
  • Сіль і перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю поріжте півкільцями, а моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на олії до готовності і перекладіть у миску.
  2. Тим часом у сковорідку відправте печінку і смажте, поки вона не буде готова (приблизно 10 хвилин).
  3. Тоді можна посолити й поперчити, а також додати вершкове масло та попередньо приготовлену засмажку з цибулі й моркви.
  4. Вилийте у сковорідку вершки, перемішайте та тушіть під кришкою кілька хвилин.
  5. Перелийте усе у блендер та збийте до однорідної маси.

Смачного!

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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:

Хрумкий хліб, вершковий курячий паштет, смородиновий джем – просто ідеальне поєднання.

Інгредієнти:

2 цибулини
1 морквина
500 г курячої печінки
10 г вершкового масла
сіль і перець
200 мл вершків 10-15%

Готуємо:

Цибулю обсмажуємо до м'якості, додаємо морквину та смажимо до її м'якості. Окремо до готовності смажимо печінку (~ 10 хвилин). Додаємо сіль, перець, олію та перемішуємо. Повертаємо овочі, заливаємо вершками, перемішуємо і тушимо під кришкою кілька хвилин. Пробиваємо блендером!