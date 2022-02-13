Буває, звичні начинки починають проїдатися. І аби урізноманітнити меню, пропонуємо приготувати ніжний домашній паштет. Найсмачніша намазка виходить з курячої печінки. Ідеально вона поєднується зі свіжим хрумким хлібом або теплими тостами.
І ще 7 найромантичніших комедій: що варто переглянути на День Святого Валентина
Зберігайте простий рецепт, на який ви не потратите багато часу та зусиль. І ароматний перекус для перегляду затишного недільного кіно готовий!
Як приготувати домашній паштет у блендері
Інгредієнти:
- 2 цибулини;
- 1 морквина;
- 500 грамів курячої печінки;
- 10 грамів вершкового масла;
- 200 мілілітрів вершків (10 – 15%);
- Сіль і перець – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю поріжте півкільцями, а моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на олії до готовності і перекладіть у миску.
- Тим часом у сковорідку відправте печінку і смажте, поки вона не буде готова (приблизно 10 хвилин).
- Тоді можна посолити й поперчити, а також додати вершкове масло та попередньо приготовлену засмажку з цибулі й моркви.
- Вилийте у сковорідку вершки, перемішайте та тушіть під кришкою кілька хвилин.
- Перелийте усе у блендер та збийте до однорідної маси.
Смачного!
Читайте також Як приготувати ситну та швидку запіканку зі спагеті: нею можна нагодувати всю сім'ю
Текст публікації фуд-блогерки Лєри:
Хрумкий хліб, вершковий курячий паштет, смородиновий джем – просто ідеальне поєднання.
Інгредієнти:
2 цибулини
1 морквина
500 г курячої печінки
10 г вершкового масла
сіль і перець
200 мл вершків 10-15%
Готуємо:
Цибулю обсмажуємо до м'якості, додаємо морквину та смажимо до її м'якості. Окремо до готовності смажимо печінку (~ 10 хвилин). Додаємо сіль, перець, олію та перемішуємо. Повертаємо овочі, заливаємо вершками, перемішуємо і тушимо під кришкою кілька хвилин. Пробиваємо блендером!