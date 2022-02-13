Буває, звичні начинки починають проїдатися. І аби урізноманітнити меню, пропонуємо приготувати ніжний домашній паштет. Найсмачніша намазка виходить з курячої печінки. Ідеально вона поєднується зі свіжим хрумким хлібом або теплими тостами.

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Зберігайте простий рецепт, на який ви не потратите багато часу та зусиль. І ароматний перекус для перегляду затишного недільного кіно готовий!

Як приготувати домашній паштет у блендері

Інгредієнти:

2 цибулини;

1 морквина;

500 грамів курячої печінки;

10 грамів вершкового масла;

200 мілілітрів вершків (10 – 15%);

Сіль і перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Цибулю поріжте півкільцями, а моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на олії до готовності і перекладіть у миску. Тим часом у сковорідку відправте печінку і смажте, поки вона не буде готова (приблизно 10 хвилин). Тоді можна посолити й поперчити, а також додати вершкове масло та попередньо приготовлену засмажку з цибулі й моркви. Вилийте у сковорідку вершки, перемішайте та тушіть під кришкою кілька хвилин. Перелийте усе у блендер та збийте до однорідної маси.

Порада: перекладіть паштет у зручну посудину та дайте йому охолонути перед вживанням.

Смачного!

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Текст публікації фуд-блогерки Лєри:

Хрумкий хліб, вершковий курячий паштет, смородиновий джем – просто ідеальне поєднання.

Інгредієнти:

2 цибулини

1 морквина

500 г курячої печінки

10 г вершкового масла

сіль і перець

200 мл вершків 10-15%

Готуємо:

Цибулю обсмажуємо до м'якості, додаємо морквину та смажимо до її м'якості. Окремо до готовності смажимо печінку (~ 10 хвилин). Додаємо сіль, перець, олію та перемішуємо. Повертаємо овочі, заливаємо вершками, перемішуємо і тушимо під кришкою кілька хвилин. Пробиваємо блендером!