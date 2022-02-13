Бывает, привычные начинки начинают проедаться. И чтобы разнообразить меню, предлагаем приготовить нежный домашний паштет. Самая вкусная намазка выходит из куриной печени. Идеально она сочетается со свежим хрустящим хлебом или теплыми тостами.

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Сохраняйте простой рецепт, на который вы не потратите много времени и усилий. И ароматный перекус для просмотра уютного воскресного кино готов!

Как приготовить домашний паштет в блендере

Ингредиенты:

2 луковицы;

1 морковь;

500 граммов куриной печени;

10 граммов сливочного масла;

200 миллилитров сливок (10 – 15%);

Соль и перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Лук порежьте полукольцами, а морковь натрите на грубой терке. Обжарьте овощи на растительном масле до готовности и переложите в миску. Тем временем в сковороду отправьте печень и жарьте, пока она не будет готова (примерно 10 минут). Тогда можно посолить и поперчить, а также добавить сливочное масло и предварительно приготовленную зажарку из лука и моркови. Вылейте в сковороду сливки, перемешайте и тушите под крышкой несколько минут. Перелейте все в блендер и взбейте до однородной массы.

Совет: переложите паштет в удобный сосуд и дайте ему остыть перед употреблением.

Приятного аппетита!

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Текст публикации фуд-блогера Леры:

Хрустящий хлеб, сливочный куриный паштет, смородиновый джем – просто идеальное сочетание.

Ингредиенты:

2 луковицы

1 морковь

500 г куриной печени

10 г сливочного масла

соль и перец

200 мл сливок 10-15%

Готовим: