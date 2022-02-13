Бывает, привычные начинки начинают проедаться. И чтобы разнообразить меню, предлагаем приготовить нежный домашний паштет. Самая вкусная намазка выходит из куриной печени. Идеально она сочетается со свежим хрустящим хлебом или теплыми тостами.
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Сохраняйте простой рецепт, на который вы не потратите много времени и усилий. И ароматный перекус для просмотра уютного воскресного кино готов!
Как приготовить домашний паштет в блендере
Ингредиенты:
- 2 луковицы;
- 1 морковь;
- 500 граммов куриной печени;
- 10 граммов сливочного масла;
- 200 миллилитров сливок (10 – 15%);
- Соль и перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Лук порежьте полукольцами, а морковь натрите на грубой терке. Обжарьте овощи на растительном масле до готовности и переложите в миску.
- Тем временем в сковороду отправьте печень и жарьте, пока она не будет готова (примерно 10 минут).
- Тогда можно посолить и поперчить, а также добавить сливочное масло и предварительно приготовленную зажарку из лука и моркови.
- Вылейте в сковороду сливки, перемешайте и тушите под крышкой несколько минут.
- Перелейте все в блендер и взбейте до однородной массы.
Приятного аппетита!
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Текст публикации фуд-блогера Леры:
Хрустящий хлеб, сливочный куриный паштет, смородиновый джем – просто идеальное сочетание.
Ингредиенты:
2 луковицы
1 морковь
500 г куриной печени
10 г сливочного масла
соль и перец
200 мл сливок 10-15%
Готовим:
Лук обжариваем до мягкости, добавляем морковку и жарим до ее мягкости. Отдельно до готовности жарим печень (~10 минут). Добавляем соль, перец, растительное масло и перемешиваем. Возвращаем овощи, заливаем сливками, перемешиваем и тушим под крышкой несколько минут. Пробиваем блендером!