Це продовжить життя вашій техніці: як почистити пральну машинку

Пральна машина бере на себе левову частку навантаження з догляду за нашими речами. Але згадуємо ми про це лише тоді, коли вона виходить із ладу. Тим часом, щоб ваша помічниця працювала довго й безвідмовно, потрібно не так уже й багато: експлуатувати її згідно з інструкцією (так, інструкцію треба читати до, а не після поламки) і регулярно чистити.

Боїтеся пошкодити щось, чистячи пральну машину, або ж узагалі не знаєте, як це робити? На такий випадок Ідеї 24 підготували чітку й зрозумілу інструкцію, яка неодмінно стане вам у пригоді.

Цікаво знати Від алхіміків до нашого часу: історія горілки та особливості її виготовлення

Як почистити пральну машину

Крок 1. Барабан

Спершу потрібно звичайними паперовими рушниками почистити барабан і протерти гумовий ущільнювач. Тут збирається багато бруду, тож серветка швидко стане сірою або й чорною.



Протріть барабан кухонним паперовим рушником / Фото Foxtrot

Крок 2. Шухляда для порошку

Забудь про справи, збери друзів та наповни чарки улюбленоюГарний настрій вам гарантований.

Витягніть шухляду для порошку та очистьте її вручну. Намочіть ганчірку, додайте мийного засобу та добре промийте усі відділення. Зазвичай там зберігаються залишки жиру та речовин для прання, які можуть спричинити появу неприємного запаху.

До теми Як уберегти одяг від невдалого прання: помилки, які час уже перестати робити

Крок 3. Полоскання



Проведіть повноцінне очищення / Фото Pixabay

Для повноцінного очищення барабану, налийте всередину трохи оцту та увімкніть пусту машинку при температурі 90 градусів. За цей час вологою ганчіркою протріть машинку ззовні, приберіть безлад із поверхні, очистьте від пилу та бруду дверцята.