Вы боитесь повредить что-то во время очистки, или же вообще не знаете, как ее проводить? Идеи 24 делятся пошаговой инструкцией, которая точно вам пригодится.

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Как почистить стиральную машинку

Шаг 1. Барабан

Сначала нужно очистить барабан. Для этого воспользуйтесь обычными кухонными бумажными полотенцами и протрите ими резиновый уплотнитель. Именно в этом месте собирается много грязи, поэтому салфетка быстро станет серой или черной.



Протрите барабан кухонным бумажным полотенцем / Фото Foxtrot

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Шаг 2. Ящик для порошка

Извлеките ящик для порошка и очистите его вручную. Намочите тряпку, добавьте моющего средства и хорошо промойте все отделения. Обычно там хранятся остатки жира и веществ для стирки, которые могут привести к появлению неприятного запаха.

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Шаг 3. Полоскание



Проведите полноценное очищение / Фото Pixabay