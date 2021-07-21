Вы боитесь повредить что-то во время очистки, или же вообще не знаете, как ее проводить? Идеи 24 делятся пошаговой инструкцией, которая точно вам пригодится.
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Как почистить стиральную машинку
Шаг 1. Барабан
Сначала нужно очистить барабан. Для этого воспользуйтесь обычными кухонными бумажными полотенцами и протрите ими резиновый уплотнитель. Именно в этом месте собирается много грязи, поэтому салфетка быстро станет серой или черной.
Протрите барабан кухонным бумажным полотенцем / Фото Foxtrot
Шаг 2. Ящик для порошка
Извлеките ящик для порошка и очистите его вручную. Намочите тряпку, добавьте моющего средства и хорошо промойте все отделения. Обычно там хранятся остатки жира и веществ для стирки, которые могут привести к появлению неприятного запаха.
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Шаг 3. Полоскание
Проведите полноценное очищение / Фото Pixabay
Для полноценной очистки барабана, налейте внутрь немного уксуса и включите пустую машинку при температуре 90 градусов. За это время влажной тряпкой протрите машинку извне, уберите беспорядок с поверхности, очистите от пыли и грязи дверцу.