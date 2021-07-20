Це призведе до фіаско: найтиповіші помилки під час випікання тортів

Вирішили приготувати святковий торт, але хвилюєтеся, що бісквіт вийде занадто сухий, не підніметься або потріскається? Адже навіть досвідчені кондитери зазнають на кухні поразки.

Проте вище носа! Із нашими порадами вас ніколи не спіткає кулінарна невдача. Лишень читайте уважно!

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Помилки під час випікання тортів

Часто відкриваєте духовку



Не відкривайте духовку перші 20 хвилин / Фото Pinterest

Не рекомендуємо часто зазирати у духовку, щоб перевірити готовність тіста. Особливо це не варто робити до того, як торт почне пропікатися, а це зазвичай відбувається після 20 хвилин. Відкриваючи дверці духовки ви випускаєте гаряче повітря. Тому ваш бісквіт може вийти погано або нерівномірно випеченим.

Занадто велика або мала форма



Підберіть форму правильного розміру / Фото Pinterest

Якщо форма для торта занадто велика, найимовірніше, він не підніметься. А у малій посудині бісквіт може покритись тріщинами. Правильно заповнювати форму для випічки на 3/4.

Додаєте холодні продукти

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Під час приготування тіста використовуйте інгредієнти кімнатної температури, якщо рецепт не вимагає іншого.

Дуже інтенсивно перемішуєте тісто



Замішуйте тісто не надто швидко / Фото Pexels

Занадто інтенсивне замішування тіста може призвести до того, що ваш бісквіт не підніметься, буде твердим та сухим. Тому, намагайтеся злегка збивати суміш та поступово додавати всі інгредієнти.

Ви використовуєте неправильний посуд для випікання

Темні матові форми для випікання поглинають багато тепла. Це може стати причиною того, що кекси на дні завжди пригорають. Правильна місткість має бути важкою, блискучою, алюмінієвою, без бічних країв.

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Занадто сильно розігріта духовка



Уважно слідкуйте за температурою / Фото Pexels

Якщо верхівки ваших кексів виходять куполоподібними, а не плоскими, причиною може бути занадто сильно розігріта духовка. Цифрові дисплеї не завжди точно показують кількість градусів, особливо якщо ви користуєтесь старішою моделлю. Для того, щоб точно вимірювати температуру, придбайте спеціальний термометр.

Щоб вирівняти вже готовий бісквіт, накрийте його пергаментним папером і обережно притисніть.