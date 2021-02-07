На це не шкода грошей: 7 сучасних винаходів для комфортного життя

Здавалося б, все, що могло бути винайдено, вже винайшли. Однак щороку на світовому ринку з'являється безліч цікавих новинок, покликаних зробити наше життя простішим і кращим.

Джерело: 24 канал

Ми пропонуємо підбірку сучасних винаходів, які здатні за лічені хвилини змінити наше уявлення про світ.

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1. Ковдра, яка присипляє

Якщо вас постійно переслідує безсоння і ви часто прокидаєтеся ночами через необґрунтоване почуття тривоги, можливо, вам пора задуматися про придбання присипляючої ковдри.

Цікавий факт: геніальні думки приходять саме уві сні. Так, Пол Маккартні почув мелодію відомої пісні Yesterday уві сні, а Ларрі Пейджу приснилася пошукова система Google.



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2. Спрей-енергетик

Незамінна річ для людей, які є фанатами кави, але не можуть його пити через проблеми зі здоров'ям.



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3. Кружка, що нагріває напій до бажаної температури

Люди, які роблять собі чай або каву, а потім забувають про них, можуть зітхнути з полегшенням. Кухоль може протягом години зберігати потрібну температуру напою. А якщо ви поставите гаджет на спеціальне блюдце-зарядку, то чай залишиться гарячим рівно стільки, скільки ви захочете.



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4. Сорочки, які завжди залишаються чистими

Річ не тільки стійка до забруднень будь-якого виду, але також не вбирає запахи, дозволяє шкірі дихати та не потребує прасування. На жаль, поки виробник запропонував виключно чоловічі сорочки, однак якщо дівчина любить одяг в стилі оверсайз, то вона цілком може придбати й собі такий чарівний предмет гардеробу.



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5. Дзеркало для тренувань

Смарт-дзеркало має дзеркальну поверхню, вбудовані динаміки, мікрофон, камеру і рідкокристалічний дисплей. Статистика занять виводиться на екран, тому ви зможете контролювати інтенсивність занять і стежити за тим, наскільки добре працюєте.



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6. Одяг, який росте разом з дитиною

Лондонський дизайнер Раян Ясін розробив речі, які ростуть разом з малюками. Колекція зроблена з плісированої тканини з плоскими складками від 5 до 50 мм в ширину, завдяки яким одяг може розтягуватися в залежності від зростання малюка.



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7. Колготки, які не рвуться

Тепер можна не боятися зачепити їх нігтем, кільцем, липучками – вони витримають все і навіть більше.

Головною метою, яку винахідники переслідували в процесі створення колготок, було скорочення відходів на сміттєзвалищах. Замість цього вони заощадили фінансові кошти та нервові клітини величезної кількості дівчат, які дуже переживають через кожну стрілку.



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