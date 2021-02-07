Казалось бы, все, что могло быть изобретено, уже изобрели. Однако каждый год на мировом рынке появляется множество интересных новинок, призванных сделать нашу жизнь проще и лучше.

Источник: 24 канал

Мы предлагаем подборку современных изобретений, которые способны за считанные минуты изменить наше представление о мире.

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1. Усыпляющее одеяло

Если вас постоянно преследует бессонница и вы часто просыпаетесь по ночам из-за необоснованного чувства тревоги, возможно, вам пора задуматься о приобретении усыпляющего одеяла.

Интересный факт: гениальные мысли приходят именно во сне. Так, Пол Маккартни услышал мелодию известной песни Yesterday во сне, а Ларри Пейджу приснилась поисковая система Google.



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2. Спрей-энергетик

Незаменимая вещь для людей, которые являются фанатами кофе, но не могут его пить из-за проблем со здоровьем.



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3. Кружка, что нагревает напиток до желаемой температуры

Люди, которые делают себе чай или кофе, а потом забывают о них, могут вздохнуть с облегчением. Кружка может в течение часа сохранять нужную температуру напитка. А если вы поставите гаджет на специальное блюдце-зарядку, то чай останется горячим ровно столько, сколько вы захотите.



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4. Рубашки, которые всегда остаются чистыми

Вещь не только устойчива к загрязнениям любого вида, но также не впитывает запахи, позволяет коже дышать и не требует глажки. К сожалению, пока производитель предложил исключительно мужские рубашки, однако если девушка любит одежду в стиле оверсайз, то она вполне может приобрести и себе такой волшебный предмет гардероба.



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5. Зеркало для тренировок

Смарт-зеркало имеет зеркальную поверхность, встроенные динамики, микрофон, камеру и жидкокристаллический дисплей. Статистика занятий выводится на экран, поэтому вы сможете контролировать интенсивность занятий и следить за тем, насколько хорошо работаете.



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6. Одежда, которая растет вместе с ребенком

Лондонский дизайнер Райан Ясин разработал вещи, которые растут вместе с малышами. Коллекция сделана из плиссированной ткани с плоскими складками от 5 до 50 мм в ширину, благодаря которым одежда может растягиваться в зависимости от роста ребенка.



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7. Колготки, которые не рвутся

Теперь можно не бояться задеть их ногтем, кольцом, липучками – они выдержат все и даже больше.

Главной целью, которую изобретатели преследовали в процессе создания колготок, было сокращение отходов на свалках. Вместо этого они сэкономили финансовые средства и нервные клетки огромного количество девушек, которые очень переживают за каждую стрелку.



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