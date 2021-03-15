Це має знати кожен водій: 7 незамінних порад

На курсах вас навчають водити автомобіль, але як поводитися при непередбачуваних ситуаціях ніхто не вчить. Дехто в таких випадках губиться, ніяковіє й не знає, як краще вчинити. Однак, за кермом потрібно реагувати швидко.

Тому ми розкажемо кілька хитрощів, які повинен знати кожен водій. Адже непередбачувані ситуації бувають часто.

Читайте також: Найпоширеніші помилки при обгоні вантажівки, які допускають навіть досвідчені водії

Пристрій аварійного освітлення завжди стане в пригоді

Якщо у вас щось зламалось на трасі й ви застрягли, вас виручить пристрій аварійного освітлення. Він діє і для залучення уваги, і як маячок безпеки.



Фото pixabay

Замерзлі замки розморожуйте дезінфектором

Автомобільні замки взимку можуть покриватися льодом. Нанесіть на ключ трохи безводного засобу для дезінфекції рук. Він чудово розтопить лід на замку.



Фото unsplash

Тріщини на склі заповнюйте лаком для нігтів

Нанесіть на тріщину звичайний прозорий лак для нігтів – цим ви зміцните скло і запобіжите подальшому поширенню тріщини. Це набагато дешевше, ніж міняти нове скло.



Фото pixabay

Невеликі вм'ятини виправляйте за допомогою вантуза

Візьміть звичайний вантуз, щільно прикладіть його до місця вм'ятини, щоб випустити повітря, і потягніть на себе. Це допоможе впоратися з дрібними та середніми вм'ятинами!



Фото avto

Повітряний фільтр змінюйте раз в пів року

Замінюйте повітряний фільтр не рідше двох разів на рік, адже зі старим фільтром паливо витрачається не так ефективно.



Фото carshot

Взимку паркуйте автомобіль лобовим склом на схід, щоб швидше розтоплювати намерзлий лід

Ранкове сонце зігріє його і трохи розтопить лід, а вам буде простіше очистити скло.



Фото carshot

Ущільнювач змастіть маслом, щоб не примерзали дверцята

Протріть ущільнювач тканиною, змоченою маслом, а потім витріть паперовим рушником. Масло буде відштовхувати воду, і двері не будуть примерзати.



Фото avto