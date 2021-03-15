На курсах вас учат водить автомобиль, но как вести себя при непредвиденных ситуациях никто не учит. Некоторые в таких случаях теряются, смущаются и не знают, как лучше поступить. Однако, за рулем нужно реагировать быстро.

Поэтому мы расскажем несколько хитростей, которые должен знать каждый водитель. Ведь непредвиденные ситуации бывают часто.

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Устройство аварийного освещения всегда пригодится

Если у вас что-то сломалось на трассе и вы застряли, вас выручит устройство аварийного освещения. Оно действует и для привлечения внимания, и как маячок безопасности.



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Замерзшие замки размораживайте дезинфектором

Автомобильные замки зимой могут покрываться льдом. Нанесите на ключ немного безводного средства для дезинфекции рук. Оно прекрасно растопит лед на замке.



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Трещины на стекле заполняйте лаком для ногтей

Нанесите на трещину обычный прозрачный лак для ногтей – этим вы укрепите стекло и предотвратите дальнейшее распространение трещины. Это гораздо дешевле, чем менять новое стекло.



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Небольшие вмятины исправляйте с помощью вантуза

Возьмите обычный вантуз, плотно приложите его к месту вмятины, чтобы выпустить воздух, и потяните на себя. Это поможет справиться с мелкими и средними вмятинами!



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Воздушный фильтр меняйте раз в полгода

Меняйте воздушный фильтр не реже двух раз в год, ведь со старым фильтром топливо расходуется не эффективно.



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Зимой паркуйте автомобиль лобовым стеклом на восток, чтобы быстрее растапливать намерзший лед

Утреннее солнце согреет его и немного растопит лед, а вам будет проще очистить стекло.



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Уплотнитель смажьте маслом, чтобы не примерзали двери

Протрите уплотнитель тканью, смоченной маслом, а затем вытрите бумажным полотенцем. Масло будет отталкивать воду, и двери не будут примерзать.



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