Приготовьте оригинальные фруктово-ягодные коктейли на основе Soplica, которые подарят приятную прохладу и наполнят позитивом любую встречу!

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Коктейль "Fruit inspiration"

Взрывное сочетание персика и белого вина в солнечном коктейле с Soplica Pigwowa зарядит драйвом всю компанию!

Коктейль "Fruit inspiration" / Фото Soplica

Ингредиенты:

  • Soplica Pigwowa – 30 мл
  • белое вино – 60 мл
  • персиковое пюре – 30 г
  • лимонный сок – 15 мл
  • нектар персика – 1 ч.л.
  • лед
  • веточка розмарина и ломтик персика для украшения

Приготовление:

  1. Заполните шейкер льдом и добавьте вино, персиковое пюре, Soplica Pigwowa, лимонный сок, нектар персика и хорошо потрясите.
  2. Процедите коктейль через стрейнер в большой стакан, наполненный льдом.
  3. Украсьте коктейль долькой персика и веточкой розмарина.
  4. Подавайте.

Коктейль "Цветущая вишня"

Оригинальный изысканный коктейль на основе Soplica Wisniowa и бренди с нотками свежей вишни сделает отдых по-настоящему незабываемым.

Коктейль "Цветущая вишня" / Фото Soplica

Ингредиенты:

  • Soplica Wisniowa – 20 мл
  • лимонный сок – 15 мл
  • бренди – 15 мл
  • гренадин – 1 ч.л.
  • вишня – 2 шт.
  • лед

Приготовление:

  1. Наполните шейкер льдом.
  2. Смешайте все ингредиенты в шейкере и встряхните.
  3. Наполните бокал напитком.
  4. Украсьте вишнями.
  5. Подавайте.

Коктейль "Raspberry dreams"

Удивите друзей невероятным миксом сочного лимона и спелой малины в коктейле на основе Soplica Cytryna Malina, который очарует пьянящим ароматом с привкусом свежести.

Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica

Ингредиенты:

  • Soplica Cytryna Malina – 60 мл
  • тоник – 120 мл
  • лимон – 3 ломтика
  • малина – 30 г
  • лед в кубиках

Приготовление:

  1. Наполните стакан кубиками льда доверху.
  2. Добавьте Soplica и тоник и перемешайте.
  3. Украсьте малиной и ломтиками лимона.
  4. Подавайте.

Идеальные майские коктейли готовы!