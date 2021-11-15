Тренування для водіїв: 7 вправ, які можна виконувати прямо за кермом

15 листопада 2021 , 15:43
Читать новость на русском

Джерело:

extension

Сьогодні водіям доводиться багато часу проводити за кермом, значна частина якого припадає на пробки чи то світлофори. У такі моменти можна трішки попрацювати над своїм тілом та здоров'ям. Ви здивуєтеся, але фітнесом можна займатися прямісінько в автомобілі.

За даними дослідження компанії TomTom, торік Київ посів 7 місце по завантаженості доріг серед усіх мегаполісів світу. Якщо підсумувати увесь час, який середньостатистичний водій провів у заторах, це вийде 48 днів! І щоб надалі цей час не гаяти даремно, візьміть на озброєння вправи, які можна виконуватися прямо у машині.

І ще 6 найкращих вправ для рук з гумками: відео домашнього тренування

Важливо! Водіння – все-таки досить небезпечна штука, яка потребує концентрації уваги, тому усі вправи виконуйте тільки у нерухомому автомобілі!

Коли можна робити вправи

  • у глухій пробці (в тягучці не рекомендується);
  • під час тривалого очікування на переїзді;
  • на довгому світлофорі;
  • в очікуванні будь-кого.

7 вправ для тренування в машині

  • Вдавіть лопатки та поперек у спинку сидіння, а потім різко розслабте (зниження навантаження на хребет).
  • Підійміть та опустіть плечі кілька разів (профілактика остеохондрозу, поліпшення кровообігу).
  • Витягніть шию вгору, а потім розслабляйте її, не піднімаючи добірок (знімає напругу з шийних м'язів, покращує кровообіг).
  • Розробіть кисті, рухаючи їх за годинниковою стрілкою та проти неї.
  • Стискайте та розтискайте м'язи сідниць. Це відновить приплив крові в ділянці малого таза (профілактика простатиту та геморою).
  • Виконуйте кругові рухи плечима (знімає напругу з м'язів).
  • По черзі підіймайте руки до стелі, одночасно опускаючи другу руку вниз.

Такий комплекс можна розтягнути на час усієї поїздки, по черзі розминаючи по одній групі м'язів. Головне — не відволікайтеся від водіння!


Займатися спортом можна навіть за кермом / Фото facebook

Автор: Назарій Сорока