Тренування для водіїв: 7 вправ, які можна виконувати прямо за кермом
Джерело:extension
Сьогодні водіям доводиться багато часу проводити за кермом, значна частина якого припадає на пробки чи то світлофори. У такі моменти можна трішки попрацювати над своїм тілом та здоров'ям. Ви здивуєтеся, але фітнесом можна займатися прямісінько в автомобілі.
За даними дослідження компанії TomTom, торік Київ посів 7 місце по завантаженості доріг серед усіх мегаполісів світу. Якщо підсумувати увесь час, який середньостатистичний водій провів у заторах, це вийде 48 днів! І щоб надалі цей час не гаяти даремно, візьміть на озброєння вправи, які можна виконуватися прямо у машині.
І ще 6 найкращих вправ для рук з гумками: відео домашнього тренуванняВажливо! Водіння – все-таки досить небезпечна штука, яка потребує концентрації уваги, тому усі вправи виконуйте тільки у нерухомому автомобілі!
Коли можна робити вправи
- у глухій пробці (в тягучці не рекомендується);
- під час тривалого очікування на переїзді;
- на довгому світлофорі;
- в очікуванні будь-кого.
7 вправ для тренування в машині
- Вдавіть лопатки та поперек у спинку сидіння, а потім різко розслабте (зниження навантаження на хребет).
- Підійміть та опустіть плечі кілька разів (профілактика остеохондрозу, поліпшення кровообігу).
- Витягніть шию вгору, а потім розслабляйте її, не піднімаючи добірок (знімає напругу з шийних м'язів, покращує кровообіг).
- Розробіть кисті, рухаючи їх за годинниковою стрілкою та проти неї.
- Стискайте та розтискайте м'язи сідниць. Це відновить приплив крові в ділянці малого таза (профілактика простатиту та геморою).
- Виконуйте кругові рухи плечима (знімає напругу з м'язів).
- По черзі підіймайте руки до стелі, одночасно опускаючи другу руку вниз.
Такий комплекс можна розтягнути на час усієї поїздки, по черзі розминаючи по одній групі м'язів. Головне — не відволікайтеся від водіння!
Займатися спортом можна навіть за кермом / Фото facebook