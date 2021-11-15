За даними дослідження компанії TomTom, торік Київ посів 7 місце по завантаженості доріг серед усіх мегаполісів світу. Якщо підсумувати увесь час, який середньостатистичний водій провів у заторах, це вийде 48 днів! І щоб надалі цей час не гаяти даремно, візьміть на озброєння вправи, які можна виконуватися прямо у машині.

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Важливо! Водіння – все-таки досить небезпечна штука, яка потребує концентрації уваги, тому усі вправи виконуйте тільки у нерухомому автомобілі!

Коли можна робити вправи

у глухій пробці (в тягучці не рекомендується);

під час тривалого очікування на переїзді;

на довгому світлофорі;

в очікуванні будь-кого.

7 вправ для тренування в машині

Вдавіть лопатки та поперек у спинку сидіння, а потім різко розслабте (зниження навантаження на хребет).

Підійміть та опустіть плечі кілька разів (профілактика остеохондрозу, поліпшення кровообігу).

Витягніть шию вгору, а потім розслабляйте її, не піднімаючи добірок (знімає напругу з шийних м'язів, покращує кровообіг).

Розробіть кисті, рухаючи їх за годинниковою стрілкою та проти неї.

Стискайте та розтискайте м'язи сідниць. Це відновить приплив крові в ділянці малого таза (профілактика простатиту та геморою).

Виконуйте кругові рухи плечима (знімає напругу з м'язів).

По черзі підіймайте руки до стелі, одночасно опускаючи другу руку вниз.

Такий комплекс можна розтягнути на час усієї поїздки, по черзі розминаючи по одній групі м'язів. Головне — не відволікайтеся від водіння!



Займатися спортом можна навіть за кермом / Фото facebook