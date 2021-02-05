8 підвісних мостів, від яких перехоплює дух

Хто з нас не боїться висоти? Проте одна справа – дивитися вниз стоячи на балконі хмарочоса, що стоїть на землі, інша – милуватися краєвидами, перебуваючи на нестійкому мосту.

Джерело: 24 канал

Дерев'яні, сталеві, підвісні, живі …, – усі вони різні, але всіх об'єднує одне – по них дуже страшно ходити навіть найдосвідченішим мандрівникам.

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1. Мотузковий міст Каррік-а-Ред, Північна Ірландія

Міст гойдається на висоті 30 метрів над рівнем моря. 20 метрів відокремлюють одну скелю від іншої.



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2. Ель Камініто-дель-Рей, Малага, Іспанія

Один з найнебезпечніших і дивовижних перевалів Іспанії, що знаходиться в Ущелині Гайтанес в Малазі. Дивитися з мостів і платформ цього запаморочливого маршруту через річку Гуадалхорсе можуть лише найсміливіші.



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3. Живі мости Мегхалая, Індія

Якщо ви не довіряєте тому, що змогла побудувати людина, можливо, ви ще менше довіряєте самій природі. Але хто наважиться перетнути гумовий міст заввишки понад 30 метрів.



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4. Підвісний міст Хуссайн, Пакистан

Міст знаходиться на висоті 2600 метрів над рівнем моря. Ми не знаємо, як довго він протримається, але найгірше те, що, коли ви перетинаєте його, ви можете побачити залишки попереднього моста.



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5. Підвісний міст на льодовику Тріфтьї, Швейцарія

Через нього проходить близько 20 000 відвідувачів на рік, щоб побачити льодовик Тріфтьї. Щоб дістатися до моста, потрібно сісти на канатну дорогу в Мейрінгене, а потім на гондолу. Важкий 1,5-годинний підйом в гору веде до мосту.



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6. Міст ручної роботи у Пуенте-де-Кесвачака, Перу

Міст ручної роботи зі стебел та рослин, переплетеними уздовж Анд. Якщо ви наважитеся, то можете пройти 36 метрів в довжину, і подивитися на річку лютих вод з висоти близько 70 метрів, як це робили її творці кілька століть тому.



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7. Капітанський Міст Вільям Мур, Аляска, США

Міст капітана Вільяма Мура – це 110-футовий (34 м) підвісний міст. Інженери, які розробляли його будівництво, усвідомили небезпеку, пов'язану з розташуванням моста над активним розломом, і вирішили надати всю підтримку конструкції тільки на одному кінці, щоб протистояти ефекту можливого землетрусу.



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8. Міст на горі Німбус, Канада

Спочатку сядьте на вертоліт, щоб дістатися на гору, трохи підніміться і перетніть цей міст, який рухається, як заварний крем, на висоті 60 метрів. Не хвилюйтеся, є заходи безпеки, але хоробрість не входить в комплект.



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