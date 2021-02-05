Кто из нас не боится высоты? Однако одно дело – смотреть вниз стоя на балконе небоскреба, который стоит на земле, другое – любоваться красотами, находясь на неустойчивом мосту.

Источник: 24 канал

Деревянные, стальные, висячие, живые ..., – все они разные, но всех объединяет одно – по ним очень страшно ходить даже самым опытным путешественникам.

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1. Веревочный мост Каррик-а-Ред, Северная Ирландия

Мост качается на высоте 30 метров над уровнем моря. 20 метров отделяет одну скалу от другой.



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2. Эль Каминито-дель-Рей, Малага, Испания

Один из самых опасных и удивительных перевалов Испании, находится в Ущелье Гайтанес в Малаге. Смотреть с мостов и платформ этого умопомрачительного маршрута через реку Гуадалхорсе могут только самые смелые.



Фото turizm

3. Живые мосты Мегхалая, Индия

Если вы не доверяете тому, что смог построить человек, возможно, вы еще меньше доверяете самой природе. Но кто осмелится пересечь резиновый мост на высоте более 30 метров.



Фото turizm

4. Подвесной мост Хуссайн, Пакистан

Мост находится на высоте 2600 метров над уровнем моря. Мы не знаем, как долго он продержится, но хуже всего то, что, когда вы пересекаете его, вы можете увидеть остатки предыдущего моста.



Фото turizm

5. Подвесной мост на леднике Трифтьи, Швейцария

Через него проходит около 20 000 посетителей в год, чтобы увидеть ледник Трифтьи. Чтобы добраться до моста, нужно сесть на канатную дорогу в Мейринген, а затем на гондолу. Тяжелый 1,5-часовой подъем в гору ведет к мосту.



Фото turizm

6. Мост ручной работы в Пуэнте-де-Кесвачака, Перу

Мост ручной работы из стеблей и растений, переплетенными вдоль Анд. Если вы решитесь, то можете пройти 36 метров в длину, и посмотреть на реку быстрых вод с высоты около 70 метров, как это делали ее создатели несколько веков назад.



Фото turizm

7. Капитанский Мост Уильям Мур, Аляска, США

Мост капитана Уильяма Мура – это 110-футовый (34 м) подвесной мост. Инженеры, которые разрабатывали его строительство, осознавали опасность, связанную с положением моста над активным разломом, и решили предоставить всю поддержку конструкции только на одном конце, чтобы противостоять эффекту возможного землетрясения.



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8. Мост на горе Нимбус, Канада

Сначала сядьте на вертолет, чтобы добраться на гору, немного поднимитесь и пересеките этот мост, который движется, как заварной крем, на высоте 60 метров. Не волнуйтесь, есть меры безопасности, но храбрость не входит в комплект.



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