Топ-50 хобі та захоплень для чоловіків: як обрати улюблене заняття

Хобі дарує нескінченну гаму емоцій, підтримує розум і тіло в тонусі, підсилює творчі здібності, допомагає здобути корисні навички. Це потужний стимул рухатися вперед. Хочете обрати нове захоплення? Тоді пропонуємо вам наш список найпопулярніших хобі для чоловіків.

Як вибрати захоплення

Вкрай важливо підібрати хобі до душі, щоб зробити нудні будні яскравішими. Захоплені чимось люди набагато рідше нудьгують, піддаються стресам, вони живуть більш гармонійним життям.

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Ось кілька важливих моментів під час вибору хобі:

Орієнтуйтеся на темперамент. Холерикам більше підійдуть захоплення, які так чи інакше пов'язані з рухом і навіть екстримом. Сангвінікам варто придивитися до хобі, спрямованих на розвиток артистизму. Флегматикам рекомендуємо звернути увагу на інтелектуальні та творчі гуртки, а меланхолікам – на те, що вимагає більшої зосередженості, ніж активних дій.

Холерикам більше підійдуть захоплення, які так чи інакше пов'язані з рухом і навіть екстримом. Сангвінікам варто придивитися до хобі, спрямованих на розвиток артистизму. Флегматикам рекомендуємо звернути увагу на інтелектуальні та творчі гуртки, а меланхолікам – на те, що вимагає більшої зосередженості, ніж активних дій. Складіть список , орієнтуючись на свої почуття й здібності. Наприклад, напишіть 10 справ, які вам подобалося виконувати в дитинстві. Також включіть сюди й мрії. Потім сміливо викреслюйте все те, що виконувати зараз не хочете або не можете. Коли залишиться 5 найбажаніших і найлегших справ – пробуйте!

, орієнтуючись на свої почуття й здібності. Наприклад, напишіть 10 справ, які вам подобалося виконувати в дитинстві. Також включіть сюди й мрії. Потім сміливо викреслюйте все те, що виконувати зараз не хочете або не можете. Коли залишиться 5 найбажаніших і найлегших справ – пробуйте! Проаналізуйте свої фізичні та матеріальні можливості. Починайте з малого.

свої фізичні та матеріальні можливості. Починайте з малого. Не піддавайтеся стереотипам. Бути нестандартним – круто!

Пам'ятайте, що не обов'язково вибір хобі повинен бути якось пов'язаний з вашими звичками або сферою діяльності. Це може бути й щось зовсім протилежне.

Активні хобі

Веслування на каное/каяках

Веслування / Фото Pickpik

Таке пересування по воді допомагає сповна насолодитися природою, відпочити від суєти. Почати можна з оренди обладнання, а якщо це стане хобі, то цілком можна купити собі човен. В майбутньому легкі прогулянки можуть перейти в багатоденні подорожі.

Більярд

Таке хобі поєднує стратегію, геометрію, психологію. Це прекрасний спосіб провести час з друзями або обзавестися новими знайомствами. Плюс гра в більярд має цілком доступну ціну.

Походи

Сучасна людина часто неспокійна, оскільки втратила контакт з природою. Походи допоможуть поліпшити фізичне та розумове здоров'я. Що може бути краще того, щоб відволіктися від усього і милуватися мальовничими краєвидами, дихати свіжим повітрям, ночувати під зірками? Це один із самих бюджетних способів "піти від всього" або побути наодинці з близькою людиною.

Біг простий або з перешкодами, мультиперегони

Якщо вам нудно просто бігати по 5-10 км, то можна спробувати біг із перешкодами. Він виріс із тренувальних курсів для військових. Ви будете долати стіни, повзати під колючим дротом. Таке хобі зміцнить вас фізично і морально, поліпшить спритність і роботу кардіосистеми. Ще один варіант – мультиперегони або триатлон. Таке змагання триває весь день, в нього включені: біг, веслування і велоспорт.

Альпінізм

Альпінізм / Фото Pexels

Любителям походів і нових пригод точно припаде до смаку підкорювати вершину за вершиною.

Ходіння по канату

Мотузка простягається між деревами на висоті 30-50 см над землею. Щоб пройти її та не впасти, потрібно хороша фізична форма, стійкість і розумова концентрація. Ускладнити процес можна трюками. Це відмінний спосіб побути на природі. Безсумнівний плюс у тому, що почати таке захоплення досить просто – візьміть канат, відшукайте пару дерев і пробуйте!

Геокешинг

Якщо в дитинстві ви любили гру в хованки й завжди хотіли відправитися на полювання за скарбами, тоді вам допоможе це хобі. У всьому світі люди ховають різні об'єкти або контейнери, розміщуючи їх координати в Мережі. Інші, озброївшись GPS-навігаторами, шукають заховані "скарби".

Плавання під вітрилами

Вітрильний спорт / Фото Unsplash

Це хобі подарує безліч фізичних і розумових вправ. Ви навчитеся передбачати погоду, опануєте навігацією, роботу з мотузками тощо. Це хобі не з дешевих, але цю особливість можна згладити, наприклад, відвідуючи заняття, орендуючи човни. Головний плюс, що цим захопленням потім може насолоджуватися вся ваша сім'я.

Стрільба по мішенях у тирі

Таке захоплення вимагає високої концентрації, твердої руки. Тирів досить, в них є різні види стрільби.

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Золотошукання

Подібне хобі може стати цікавою розвагою з самоокупністю, а може навіть стане для вас джерелом додаткового доходу. Цим захопленням на свіжому повітрі може займатися вся сім'я, наприклад, на невеликому струмку. Почати можна з простої лопати та золотопромивного ковша, а після перейти на більш професійні промивний жолоб і землесос. Левову частку захоплення займатиме фаза досліджень: де золото було раніше, куди воно могло піти й де накопичитися, як цей метал поводиться в природі.

Боулінг

Відмінне хобі, яке можна розділити з друзями.

Тренажерний зал

На самому початку може бути досить важко знайти в собі мотивацію, але коли ви почнете входити в форму, то самі будете чекати фізичних занять. До того ж це поліпшить ваш зовнішній вигляд.

Стрільба з лука

Стрільба з лука / Фото Pexels

Таке тихе заняття, що вимагає концентрації та повторень, може по-справжньому заспокоїти нерви. Прості луки для новачків можна купити недорого, і зайнятися цим хобі у себе у дворі, але існують і спеціальні стрільбища з мішенями у вигляді тварин, які розкидані серед дерев.

Сурвівалізм

Навчання навичкам виживання – цікаве і корисне заняття для кожної людини. Це хобі може стати дорогим, але якщо брати тільки найнеобхідніше та концентруватися на отриманні навичок, то вдасться заощадити.

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Бойові мистецтва

Прекрасний спосіб навчитися самозахисту, зміцнити дисципліну, покращити концентрацію і здоров'я, задовольнити свого внутрішнього воїна. Тим більше, що бойових мистецтв існують тисячі, тому можна вибрати варіант, який підходить особисто для вас.

Метання ножів і сокир

Можна змагатися з друзями або родичами, навіть з самим собою – на довжину і точність кидка. Плюс це порівняно недороге хобі.

Волонтерство

Якщо вам подобається ділитися своїм часом і ресурсами заради допомоги іншим, то це найкращий варіант. Допомагаючи іншому, можна знайти своє призначення, під іншим ракурсом поглянути на свої проблеми, а також побороти упередження та ін.

Велоспорт

Велоспорт / Фото Pixabay

Сьогодні їзда на велосипеді активно відроджується, можна як неспішно проїхатися по місту, так і взяти участь у велопробігу. Ще один варіант – гірські треки на природі. Якщо є охота можна навіть відправитися в тривалу подорож на велосипеді.

Командний спорт

Фізичні вправи сприяють не тільки підвищенню рівня тестостерону та підтримують здоров'я, фізичну форму, а й відганяють депресію, знімають розумову напругу. У цьому хобі змагальний дух чоловіків може знайти вихід, тому спробуйте зайнятися футболом, баскетболом, волейболом з друзями.

Пейнтбол

У дитинстві багато хто з нас грав у войнушку з друзями за допомогою уявних гранат й іншої зброї. Сьогодні, в дорослому житті, цю гру можна продовжити, відчувши на собі удар кульки з фарбою, яка летить зі швидкістю 150 км/год. В пейнтбол грати не дуже дорого, а якщо захопитеся всерйоз, то можна закупити своє обладнання і платити лише за використання майданчиків.

Фехтування

Фехтування / Фото Unsplash

Цей древній спорт є істинно чоловічим заняттям. Відчуйте себе лицарем і лордом старих часів, взявши участь у справжніх дуелях. Фехтування допомагає знайти почуття балансу, координацію, гнучкість і концентрацію. Це захоплення різниться по типу використання зброї: рапіра, шабля і шпага. У них різні правила використання та вага.

Паркур

Суть цього захоплення зводиться до того, щоб оволодіти фізичним мистецтвом руху через навколишнє оточення найприроднішим і ефективним способом. Не може не надихати то, як людське тіло розширює свої межі можливого.

Спочатку паркур був створений як тактичний спосіб поліпшення фізичної форми солдатів. Завдяки цьому хобі можна розширити межі творчих і фізичних здібностей, набуті навички одного разу навіть можуть врятувати життя. Щоб почати, вам знадобляться лише руки, ноги та міський пейзаж.

Їзда на мотоциклі

Багато чоловіків люблять мотоцикли та їзду на них. Подорожі на мотоциклі не можна порівнювати з іншими видами мандрів, у процесі встановлюється зв'язок з усім оточуючим. Почати можна з покупки та навчання їзді на мотоциклі.

Дайвінг

Дайвінг / Фото Pixabay

Спочатку доведеться навчитися й отримати сертифікат, тільки потім можна зайнятися дайвінгом як хобі. Відточивши необхідні навички, можна розширити своє захоплення до археолога-аматора або біолога, зайнявшись дослідженням риб і стародавніх корабельних аварій.

Скелелазіння

Це хобі відрізняється від альпінізму тим, що його сенс не просто підкорити гірські вершини, а забратися на стрімкі обриви, і часто не заради красивого виду, а через фізичний азарт. Шукаючи наступну точку опори й прокладаючи шлях наверх, ви використовуєте не тільки фізичні можливості, але також навички аналізу і розв'язання проблем. Найлегше навчитися цій справі в закритому приміщенні, а потім вибратися назовні.

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Гольф

Спробуйте себе в цьому величному і піднесеному спорті: підстрижені газони, охайний одяг, елегантні рухи. Вас чекає гра справжніх джентльменів, якої не так і просто навчитися, що додає інтересу. Відмінний спосіб згаяти час з друзями. Але тут вам потрібно не просто бути краще за суперника, а й поліпшити свою гру.

Страйкбол

Поліцейські та військові використовують стрілянину на полігоні для тренувань, але сьогодні це хоббі багатьох чоловіків. Можна розважитися, поліпшити свої тактичні навички. Для цього просто знайдіть співтовариство любителів страйкболу, запишіться на змагання та симуляції. Цей спорт нагадує пейнтбол, тільки все ще більш реалістично.

Спокійні хобі

Читання

Читання / Фото Unsplash

Таке хобі найкраще допомагає самовдосконалюватися і встановити зв'язок з великими мислителями й письменниками. Якщо записатися в бібліотеку, то читання може стати майже безкоштовним захопленням.

Риболовля

Якщо полювання – це не ваше, але ви все-таки хочете добути їжу самотужки та відчути єднання з природою, то вирушайте на риболовлю. Це класичне хобі допомагає сильніше здружитися, часто захоплення риболовлею поділяють батько і син, це допомагає більше часу проводити разом. Вартість хобі для початківця не особливо велика.

Догляд за садом

Для цього хобі вистачить невеликого шматка землі у дворі. Особливо воно припаде до смаку людям, які працюють в офісних умовах зі штучним освітленням. Робота в саду дасть можливість повправлятися, отримати свою порцію сонця та свіжого повітря. Коли ви отримаєте невеликий урожай, вирощений власними руками, задоволення від досягнення мети в рази перевищить будь-яку комп'ютерну гру. Ви обов'язково відчуєте прилив чоловічої гордості.

Колекціонування

Колекція коміксів / Фото Unsplash

Суть цього хобі криється в постійній гонитві, можна проводити весь вільний час у пошуках останнього предмета для завершення колекції. Виберіть те, що вам подобається: марки, бейсбольні картки, антикварні друкарські машинки, вінілові платівки тощо.

Бджільництво

Подібне хобі комбінує невелику небезпеку та подолання страху з результатом – медом! Спочатку варто ознайомитися з місцевими правилами утримання бджіл, почати можна з одного вулика, а потім за необхідності розширювати свою пасіку.

Любительська астрономія

Освоїти це хобі можна прямо у себе у дворі за допомогою невеликого телескопа або потужного бінокля. Між іншим, астрономи-любителі зробили кілька великих відкриттів. Це не означає просто лише витріщатися в телескоп, потрібно буде дізнаватися якомога більше про дивовижний Всесвіт із книг, шоу, лекцій та статей.

Генеалогія

Кожному чоловікові варто дізнатися і зрозуміти своє коріння. Можливо, ви усвідомите, чому саме такі ви самі, ваші батьки, бабусі та дідусі. Почавши будувати сімейне древо, ви зробите безліч цікавих відкриттів і здивуєтеся довжині ліній, що ведуть до вас.

Спостереження за птахами

Спостереження за птахами / Фото Unsplash

Завдяки аматорської орнітології ви відчуєте переваги колекціонерства, організованого збору знань про певний предмет і азарт полювання – і все це абсолютно безкоштовно. Ведіть щоденник знахідок або викреслюйте види зі списку, прогулюючись на природі.

Настільні ігри

Сьогодні їх існує велика кількість, тому підібрати відповідні вам не складе труднощів. Настільні ігри позитивно позначаться на вашій увазі, це дійсно захоплююче заняття, яке можна розділити з сім'єю, друзями.

Вивчення мов

Це одне з найбільш корисних захоплень, яке зможе не тільки допомогти вам в подорожах, але і стане в пригоді на кар'єрних сходах. Можна відправитися на курси до навчальних закладів або спробувати методи самостійного вивчення.

Дегустація алкоголю або їжі

Дегустація вина / Фото Pixabay

Можливості отримання насолоди від страв і напоїв часто обмежені лише вашою уявою. Виберіть нішу, вчіться, станьте експертом з приводу процедури виготовлення, знавцем якісних брендів. Також можна отримати задоволення від збирання цікавих пляшок алкоголю, нових сортів та ін.

Пошук речей за допомогою металодетектора

Знадобиться обладнання і найпростіші знання про різні метали, їх цінність. Потім можна починати збирати металобрухт і здавати його. Інший варіант – ходити з металодетектором у пошуку прикрас, монет тощо. Також це хобі бонусом подарує фізичну активність і трохи долучить вас до історії.

Творчі хобі

Аматорське радіо

Досі існують співтовариства радіоаматорів. Якщо ви отримуєте задоволення від спілкування з людьми, любите займатися суспільно-корисними справами, це те, що ви шукаєте. Багато радіоаматорів стають проміжними вузлами для передачі інформації в разі природних катаклізмів, надзвичайних ситуацій.

Обсмажування кави

Кавові зерна / Фото Unsplash

Для цього хобі потрібно буде придбати машинку для обсмажування або робити це на грилі за допомогою посуду для приготування попкорну. Експериментуйте, дивуйте друзів різними смаками кави або продавайте готовий продукт сусідам. Доповнити це хобі можна пошуком антикварних ручних кавомолок або вивченням методів приготування напою.

Гра на гітарі або інших музичних інструментах

Таке хобі забезпечить вас і ваших близьких шикарною розвагою на довгі роки. На початковому етапі можна обійтися недорогими інструментами та почати вчитися грі самостійно.

Танці

Це захоплення допоможе підвищити вашу самооцінку, поліпшити поставу, баланс. До того ж це відмінний вид кардіонагрузки. Знайти танцювальні студії – не проблема, а дівчата обов'язково оцінять ваше вміння, це відмінний спосіб знайомства. Якщо ви одружені або у вас є дівчина, тоді танці – прекрасний спосіб провести вечір.

Пивоваріння

Пивоваріння / Фото Pexels

Почати досить просто і недорого. Через деякий час можна робити експерименти зі смаками та створити свій сорт, випущений в обмеженій кількості, наприклад, як подарунки близьким.

Акваріумістика

Це хобі існує не менше 1500 років – раніше воно було тільки для багатих людей, але сьогодні їм можуть дозволити собі займатися всі. Почніть з невеликого класичного акваріума із золотою рибкою, потім збільшуйте площі своїх експериментів, різноманітність мешканців і декору.

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Малювання

Насамперед вам знадобиться кілька олівців і альбом, це найбільш доступний вид мистецтва. Курси та постійна практика допоможуть поліпшити ваші здібності. Для живопису знадобиться трохи більше обладнання та матеріалів.

Робота з металом/деревом/шкірою

Що може бути крутіше того, щоб взяти шматок матеріалу і своїми руками надати йому якусь красиву і корисну форму? Подібне хобі зменшує рівень стресу у вашому житті, тренує терпіння. У роботі з деревом при нестачі місця для організації повноцінного столярного простору можна спробувати різання ножем або випалювання на шматку дерева.

Фотографія

Фотограф / Фото Unsplash

Завжди хотіли малювати, але у вас ніяк не виходить? Тоді спробуйте фотографію. Цифрові камери дешевшають, тому фотографія стає більш популярним і доступним хобі. Перевага в тому, що це захоплення легко комбінувати з іншими заняттями, наприклад, прогулянками або відвідуванням ресторанів.

Фокуси

Це веселе хобі допоможе здивувати друзів, вразити дівчат і розважити дітей. Фокуси є недорогим захопленням, для початку зійде хороша книга і колода карт.

Історична реконструкція

Якщо вам важливо культивувати ностальгічне ставлення до історії, тоді це ваше хобі. Пориньте в минуле максимально, беручи участь в історичній реконструкції разом з однодумцями.

Це далеко не всі хобі, які сьогодні популярні серед чоловіків, але з цього списку цілком можна почати. Можливо, вам більше сподобається полювання або спів, ведення блогу або написання книг, програмування онлайн-ігор або приготування смачних страв – на чому зупинитися вирішувати тільки вам. Головне, щоб хобі приносило вам задоволення!