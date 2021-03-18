Хобби дарит бесконечную гамму эмоций, поддерживает ум и тело в тонусе, усиливает творческие способности, помогает получить полезные навыки. Это мощный стимул двигаться вперед. Хотите выбрать новое увлечение? Тогда предлагаем вам наш список самых популярных хобби для мужчин.

Как выбрать занятие

Крайне важно подобрать хобби по душе, чтобы сделать скучные будни яркими. Увлеченные чем-то люди гораздо реже скучают, подвергаются стрессам, они живут более гармоничной жизнью.

Читайте также Делайте то, что любите: 9 хобби, которые можно превратить в бизнес

Вот несколько важных моментов во время выбора хобби:

Ориентируйтесь на темперамент. Холерикам больше подойдут увлечения, которые так или иначе связаны с движением и даже экстримом. Сангвиникам стоит приглядеться к хобби, направленным на развитие артистизма. Флегматикам рекомендуем обратить внимание на интеллектуальные и творческие кружки, а меланхоликам – на то, что требует большей сосредоточенности, чем активных действий.

Холерикам больше подойдут увлечения, которые так или иначе связаны с движением и даже экстримом. Сангвиникам стоит приглядеться к хобби, направленным на развитие артистизма. Флегматикам рекомендуем обратить внимание на интеллектуальные и творческие кружки, а меланхоликам – на то, что требует большей сосредоточенности, чем активных действий. Составьте список , ориентируясь на свои чувства и способности. Например, напишите 10 дел, которые вам нравилось выполнять в детстве. Также включите сюда и мечты. Затем смело вычеркивайте все то, что выполнять сейчас не хотите или не можете. Когда останется 5 самых желанных и легких дел – пробуйте!

, ориентируясь на свои чувства и способности. Например, напишите 10 дел, которые вам нравилось выполнять в детстве. Также включите сюда и мечты. Затем смело вычеркивайте все то, что выполнять сейчас не хотите или не можете. Когда останется 5 самых желанных и легких дел – пробуйте! Проанализируйт е свои физические и материальные возможности. Начинайте с малого.

е свои физические и материальные возможности. Начинайте с малого. Не поддавайтесь стереотипам. Быть нестандартным – круто!

Помните, что не обязательно выбор хобби должен быть как-то связан с вашими привычками или сферой деятельности. Это может быть и что-то совершенно противоположное.

Активные хобби

Гребля на каноэ/каяках

Гребля / Фото Pickpik

Такое передвижение по воде помогает сполна насладиться природой, отдохнуть от суеты. Начать можно с аренды оборудования, а если это станет хобби, то вполне можно купить себе лодку. В будущем легкие прогулки могут перейти в многодневные путешествия.

Бильярд

Такое хобби сочетает стратегию, геометрию, психологию. Это прекрасный способ провести время с друзьями или обзавестись новыми знакомствами. Плюс игра в бильярд имеет вполне доступную цену.

Походы

Современный человек часто беспокоен, поскольку потерял контакт с природой. Походы помогут улучшить физическое и умственное здоровье. Что может быть лучше того, чтобы отвлечься от всего и любоваться живописными видами, дышать свежим воздухом, ночевать под звездами? Это один из самых бюджетных способов "уйти от всего" или побыть наедине с близким человеком.

Бег простой или с препятствиями, мультигонки

Если вам скучно просто бегать по 5-10 км, то можно попробовать бег с препятствиями. Он вырос из тренировочных курсов для военных. Вы будете преодолевать стены, ползать под колючей проволокой. Такое хобби укрепит вас физически и морально, улучшит ловкость и работу кардиосистемы. Еще один вариант – мультигонки или триатлон. Такое соревнование длится весь день, в него включены: бег, гребля и велоспорт.

Альпинизм

Альпинизм / Фото Pexels

Любителям походов и новых приключений точно придется по вкусу покорять вершину за вершиной.

Хождение по канату

Веревка протягивается между деревьями на высоте 30-50 см над землей. Чтобы пройти ее и не упасть, потребуется хорошая физическая форма, стойкость и умственная концентрация. Усложнить процесс можно трюками. Это отличный способ побыть на природе. Несомненный плюс в том, что начать такое увлечение довольно просто – возьмите канат, отыщите пару деревьев и пробуйте!

Геокэшинг

Если в детстве вы обожали игру в прятки и всегда хотели отправиться на охоту за сокровищами, тогда вам поможет это хобби. Во всем мире люди прячут различные объекты или контейнеры, размещая их координаты в Сети. Другие, вооружившись GPS-навигаторами, ищут спрятанные "сокровища".

Хождение под парусом

Хождение под парусом / Фото Unsplash

Это хобби подарит обилие физических и умственных упражнений. Вы научитесь предсказывать погоду, овладеете навигацией, работе с веревками и т. д. Это хобби не из дешевых, но эту особенность можно сгладить, например, посещая занятия, арендуя лодки. Главным плюс, что этим увлечением затем может наслаждаться вся ваша семья.

Стрельба по мишеням в тире

Такое увлечение требует высокой концентрации, твердой руки. Тиров достаточно, в них есть разные виды стрельбы.

Это интересно 5 новых видов спорта, о которых вы еще не слышали

Золотоискательство

Подобное хобби может стать интересным развлечением с самоокупаемостью, а может быть даже станет для вас источником дополнительного дохода. Этим увлечением на свежем воздухе может заниматься вся семья, например, на небольшом ручье.

Начать можно с простой лопаты и золотопромывочного ковша, а после перейти на более профессиональные промывочный желоб и землесос. Львиную долю увлечения будет занимать фаза исследований: где золото было раньше, куда оно могло пойти и где накопиться, как этот металл ведет себя в природе.

Боулинг

Отличное хобби, которое можно разделить с друзьями.

Тренажерный зал

В самом начале может быть довольно тяжело найти в себе мотивацию, но когда вы начнете входить в форму, то сами будете ждать физических занятий. К тому же, это улучшит ваш внешний вид.

Стрельба из лука

Стрельба из лука / Фото Pexels

Такое тихое, повторяющееся занятие, требующее концентрации, может по-настоящему успокоить нервы. Простые луки для новичков можно купить недорого, и заняться этим хобби у себя во дворе, но существуют и специальные стрельбища с мишенями в виде животных, которые разбросаны среди деревьев.

Сурвивализм

Обучение навыкам выживания – интересное и полезное занятие для каждого человека. Это хобби может стать дорогим, но если брать только самое необходимое и концентрироваться на получении навыков, то удастся сэкономить.

Это интересно Долой рутину: 4 интересные приключения для разнообразия жизни

Боевые искусства

Прекрасный способ научиться самозащите, упрочнить дисциплину, улучшить концентрацию и здоровье, удовлетворить своего внутреннего воина. Тем более, что боевых искусств существуют тысячи, поэтому можно выбрать вариант, подходящий лично для вас.

Метание ножей и топоров

Можно соревноваться с друзьями или родственниками, даже с самим собой – на длину и точность броска. Плюс это сравнительно недорогое хобби.

Велоспорт

Велоспорт / Фото Pixabay

Сегодня езда на велосипеде активно возрождается, можно как неспешно прокатиться по городу, так и поучаствовать в велопробеге. Еще один вариант – горные треки на природе. При желании можно даже отправиться в длительное путешествие на велосипеде.

Командный спорт

Физические упражнения способствуют не только повышению уровня тестостерона и поддерживают здоровье, физическую форму, но и отгоняют депрессию, снимают умственное напряжение. В этом хобби соревновательный дух мужчин может найти выход, поэтому попробуйте заняться футболом, баскетболом, волейболом с друзьями.

Пейнтбол

В детстве почти все из нас играли в войнушку с друзьями с помощью воображаемых гранат и другого оружия. Сегодня, во взрослой жизни, эту игру можно продолжить, почувствовав на себе удар шарика с краской, который летит со скоростью 150 км/ч. В пейнтбол играть не слишком дорого, а если увлечетесь всерьез, то можно закупить свое оборудование и платить лишь за использование площадок.

Фехтование

Фехтование / Фото Unsplash

Этот древний спорт является истинно мужским занятием. Почувствуйте себя рыцарем и лордом старых времен, поучаствовав в настоящих дуэлях. Фехтование помогает обрести чувство баланса, координацию, гибкость и концентрацию. Это увлечение различается по типу использования оружия: рапира, сабля и шпага. У них разный и вес, и правила использования.

Паркур

Это захватывающее увлечение суть которого сводится к тому, чтобы овладеть физическим искусством движения через окружающую обстановку самым естественным и эффективным способом. Не может не вдохновлять то, как человеческое тело расширяет свои границы возможного. Изначально был создан как тактический способ улучшения физической формы солдат. Благодаря этому хобби можно расширить границы творческих и физических способностей, приобретенные навыки однажды даже могут спасти жизнь. Чтобы начать, вам понадобятся лишь руки, ноги и городской пейзаж.

Езда на мотоцикле

Многие мужчины обожают мотоциклы и езду на них. Путешествия на мотоцикле не сравнимы с другими видами странствований, в процессе устанавливается связь со всем окружающим. Начать можно с покупки и обучения езде на мотоцикле.

Дайвинг

Дайвинг / Фото Pixabay

Сначала придется научиться и получить сертификат, только потом можно заняться дайвингом как хобби. Отточив необходимые навыки, можно расширить свое увлечение до археолога-любителя или биолога, занявшись исследованием рыб и древних кораблекрушений.

Скалолазание

Это хоби отличается от альпинизма тем, что смысл не просто покорить горные вершины, а забраться на отвесные обрывы, и зачастую не ради красивого вида, а из-за физического азарта. Подыскивая следующую точку опоры и прокладывая путь наверх, вы используете не только физические возможности, но также навыки анализа и решения проблем. Легче всего обучиться скалолазанию в закрытом помещении, а затем выбраться наружу.

Это интересно 10 гениальных советов, которые значительно облегчат жизнь путешественника

Гольф

Попробуйте себя в этом величественном и возвышенном спорте: подстриженные газоны, опрятная одежда, элегантные движения. Вас ждет игра настоящих джентльменов, которой не так и просто обучиться, что добавляет интереса. Отличный способ скоротать время с друзьями. Но здесь вам нужно не просто быть лучше соперника, а и улучшить свою игру.

Страйкбол

Полицейские и военные используют стрельбу на полигоне для тренировок, но сегодня это хобби многих мужчин. Можно развлечься, улучшить свои тактические навыки. Для этого просто найдите сообщество любителей страйкбола, запишитесь на соревнования и симуляции. Этот спорт напоминает пейнтбол, только все еще более реалистично.

Спокойные хобби

Чтение

Чтение / Фото Unsplash

Такое хобби как нельзя лучше помогает самосовершенствоваться и установить связь с великими мыслителями и писателями. Если записаться в библиотеку, то чтение может стать почти бесплатным увлечением.

Рыбалка

Если охота – это не ваше, но вы все-таки хотите добыть еду своими силами и ощутить единение с природой, то отправляйтесь на рыбалку. Это классическое хобби помогает сильнее сдружиться, часто увлечение рыбалкой разделяют отец и сын, она помогает больше времени проводить вместе. Стоимость хобби для начинающего не особо велика.

Уход за садом

Для этого хобби хватит небольшого куска земли во дворе. Особенно оно придется по вкусу людям, работающим в офисных условиях с искусственным освещением. Работа в саду даст возможность поупражняться, получить свою порцию солнца и свежего воздуха. Когда вы получите небольшой урожай, выращенный своими руками, удовольствие от достижения цели в разы превзойдет любую компьютерную игру. Вы обязательно почувствуете прилив мужской гордости.

Коллекционирование

Коллекция комиксов / Фото Unsplash

Суть этого хобби кроется в постоянной погоне, можно проводить все свободное время в поисках последнего предмета для завершения коллекции. Выберите то, что вам нравится: марки, бейсбольные карточки, антикварные пишущие машинки, виниловые пластинки и др.

Пчеловодство

Подобное хобби комбинирует небольшую опасность и преодоление страха с результатом – медом! Сначала стоит ознакомиться с местными правилами содержания пчел, начать можно с одного улья, а затем при необходимости расширять свою пасеку.

Любительская астрономия

Освоить данное хобби можно прямо у себя во дворе с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Между прочим, астрономы-любители сделали несколько крупных открытий. Это не значит просто лишь глазеть в телескоп, нужно будет узнавать как можно больше об удивительной Вселенной из книг, шоу, лекций и статей.

Генеалогия

Каждому мужчине стоит узнать и понять свои корни. Возможно, вы осознаете, почему таковы вы сами, ваши родители, бабушки и дедушки. Начав строить семейное древо, вы сделаете множество интересных открытий и удивитесь длине линий, ведущих к вам.

Наблюдение за птицами

Наблюдение за птицами / Фото Unsplash

Благодаря любительской орнитологии вы ощутите преимущества собирательства, организованного сбора знаний об определенном предмете и азарт охоты – и все это совершенно бесплатно. Ведите дневник находок или вычеркивайте виды из списка, прогуливаясь на природе.

Настольные игры

Сегодня их существует великое множество, поэтому подобрать подходящие вам не составит труда. Настольные игры положительно скажутся на вашем внимании и увлекательном времяпровождении с семьей, друзьями.

Изучение языков

Это одно из самых полезных увлечений, которое сможет не только помочь вам в путешествиях, но и пригодится на карьерной лестнице. Можно отправиться на курсы в учебные заведения или попробовать методы самостоятельного изучения – дерзайте!

Дегустация алкоголя или еды

Дегустация вина / Фото Pixabay

Возможности получения наслаждения от блюд и напитков часто ограничены лишь вашим воображением. Выберите нишу, обучайтесь, станьте экспертом по поводу процедуры изготовления, знатоком качественных брендов. Также можно получить удовольствие от собирательства интересных бутылок алкоголя, новых сортов и др.

Поиск вещей при помощи металлодетектора

Понадобится оборудование и простейшие знания о различных металлах, их ценности. Затем можно начинать собирать металлолом и сдавать его. Другой вариант – ходить с металлодетектором в поиске украшений, монет и т. д. Также это хобби бонусом подарит физическую активность и немного приобщит вас к истории.

Творческие хобби

Любительское радио

До сих пор существуют сообщества радиолюбителей. Если вы получаете удовольствие от общения с людьми, любите заниматься общественно-полезными делами, это то, что вы ищите. Многие радиолюбители становятся промежуточными узлами для передачи информации в случае природных катаклизмов, чрезвычайных ситуаций.

Обжарка кофе

Обжарка кофе / Фото Unsplash

Для этого хобби нужно будет приобрести машинку для обжарки или делать это на гриле с помощью посуды для приготовления попкорна. Экспериментируйте, удивляйте друзей разными вкусами кофе или продавайте готовый продукт соседям. Дополнить это хобби можно поиском антикварных ручных кофемолок или изучением методов приготовления напитка.

Игра на гитаре или других музыкальных инструментах

Такое хобби обеспечит вас и ваших близких шикарным развлечением на долгие годы. На начальном этапе можно обойтись недорогими инструментами и начать учиться игре самостоятельно

Танцы

Такое увлечение поможет повысить вашу самооценку, улучшить осанку, баланс. К тому же, это отличный вид кардионагрузки. Найти танцевальные студии – не проблема, а девушки обязательно оценят ваше умение, это отличный способ знакомства. Если вы женаты или у вас есть девушка, тогда танцы – прекрасный способ провести вечер.

Пивоварение

Пивоварение / Фото Pexels

Начать довольно просто и недорого. Спустя время можно начинать эксперименты со вкусами и создать свой сорт, выпущенный в ограниченном количестве, например, в качестве подарков близким.

Аквариумистика

Это хобби существу не менее 1500 лет – ранее оно было только для богатых людей, но сегодня доступно для всех. Начните с небольшого классического аквариума с золотой рыбкой, затем увеличивайте площади свои экспериментов, разнообразие обитателей и декора.

Читайте также Настоящие мужские хобби: 17 примеров

Рисование

Для начала вам понадобится несколько карандашей и альбом, это наиболее доступный вид искусства. Курсы и постоянная практика помогут улучшить ваши способности. Для живописи понадобится немного больше оборудования и материалов.

Работа с металлом/деревом/кожей

Что может быть круче того, чтобы взять кусок материала и своими руками придать ему какую-то красивую и полезную форму? Подобное хобби уменьшает уровень стресса в вашей жизни, тренирует терпение. В работе с деревом при недостатке места для организации полноценного столярного пространства можно попробовать резку ножом или выжигание на куске дерева.

Фотография

Фотограф / Фото Unsplash

Всегда хотели рисовать, но у вас никак не получается? Тогда попробуйте фотографию. Цифровые камеры дешевеют, поэтому фотография становится более популярным и доступным хобби. Ее преимущество в том, что это увлечение легко комбинировать с другими занятиями, например, прогулками или походами в рестораны.

Фокусы

Это веселое хобби поможет удивить друзей, поразить девушек и развлечь детей. Фокусы являются недорогим увлечением, для начала сойдет хорошая книга и колода карт.

Историческая реконструкция

Если вам важно культивировать ностальгическое отношение к истории, тогда это ваше хобби. Погрузитесь в прошлое максимально, участвуя в исторической реконструкции вместе с единомышленниками.

Это далеко не все хобби, которые сегодня популярны среди мужчин, но с этого списка вполне можно начать. Возможно, вам больше понравится охота или пение, ведение блога или написание книг, программирование онлайн-игр или приготовление вкусных блюд – на чем остановиться решать только вам. Главное, чтобы хобби приносило вам удовольствие!