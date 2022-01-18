Першим кроком для планування щотижневого сімейного вечора є вибір дня тижня. Багато хто надає перевагу вечорі п'ятниці, тому що в кінці тижня всі можуть розслабитися і не спати допізна.

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Сімейний вечір кіно

Виберіть гарний фільм і насолоджуйтесь ним разом. Щоб вечір був ще веселішим, приготуйте попкорн або закуски для перегляду.

Для дітей старшого віку ви також можете спланувати кіномарафон і дивитися фільми цілий вечір.

Схованки в темряві

Виведіть гру в хованки на новий рівень, граючи в неї в темряві. Ви також можете купити браслети, що світяться в темряві, щоб було ще веселіше!

Сімейне відео

Створіть разом гарне сімейне відео! Ви можете записати інтерв'ю або дозволити кожному члену сім'ї поділитися історією.

Творчий вечір

Розкрийте свій талант під час сімейного творчого вечора! Ви можете або знайти якісь гарні вироби (у Pinterest є багато ідей), або просто розфарбувати чи намалювати щось разом. Одна з найкращих ідей – створювати автопортрети чи сімейні портрети!

Шоу талантів

Сплануйте особливий сімейний вечір і запросіть кожного члена сім'ї взяти участь у шоу талантів і поділитися двома своїми талантами.

Учасники можуть співати, грати на інструменті, декламувати вірш, робити фокуси, танцювати, виконувати комедійну сцену та показати будь-який інший талант, який у них є.

Створіть програму і по черзі виступайте в шоу талантів. Маленькі діти можуть приєднатися до виступу батьків (або старших братів і сестер), якщо вони не хочуть брати участь самостійно.

Підготуйте мініпризи для всіх учасників і розважайтеся разом, переглядаючи всі вистави!