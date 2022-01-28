Тест на рухливість: визначте стан свого тіла за допомогою цього елементарного руху

Хочете перевірити, у якому стані перебуває ваш організм? Тоді ловіть коротенький тест, який можна зробити просто вдома за лічені секунди.

Так, тренер Кирило Торос показав на відео нехитре спортивне випробування, яке допоможе вам перевірити, наскільки усе запущено чи, навпаки, добре. Нумо розбиратися, що для цього потрібно зробити.

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Як пройти тест на рухливість

Спортсмен радить сісти на підлогу, схрестити перед собою ноги і спробувати встати. Але уся суть у тому, аби не допомагати собі руками чи будь-якими іншими способами.

Результати випробування

Кирило запропонував лише два можливих результати:

Якщо у вас вийшло, – ви молодець;

Якщо виникли труднощі, то пора почати займатися спортом.

Як оцінити шанси на довголіття

Крім цього, бразильські науковці на основі цієї вправи розробили тест, який може багато що сказати не лише про стан опорно-рухового апарату, а й про загальний рівень здоров'я.

У чому суть вправи

Станьте посеред кімнати, витягніть руки перед собою та схрестіть ноги. У такому положенні починайте повільно сідати на підлогу. Не можна допомагати собі руками, колінами або якось ще, також не можна просто "падати" на сідниці – це буде вважатися помилкою. Після того, як ви успішно (ну або не дуже) сіли на підлогу, продовжуйте сидіти, схрестивши ноги, деякий час. Тепер спробуйте повільно стати без допомоги рук.

Як рахувати бали

На самому початку ви маєте 10 балів. Якщо ви задіяли кисті, передпліччя, коліна, якусь частину стегна або гомілки, поклали руку на коліно або на стегно, тоді мінусуйте по одному балу за кожне порушення. А якщо ви й зовсім втратили рівновагу – це одразу -5 балів.

Якщо вам вдалося і сісти, і стати без труднощів – 10 балів. Це ідеальний результат!

8 – 9 балів – добре. Ваше тіло у відмінному стані і зі здоров'ям теж усе гаразд.

Ваше тіло у відмінному стані і зі здоров'ям теж усе гаразд. 6 – 7,5 балів – непогано. Є куди розвиватися, але значного ризику немає.

Є куди розвиватися, але значного ризику немає. 3,5 – 5,5 балів – є над чим задуматися. Це сигнал, що потрібно займатися собою.

Це сигнал, що потрібно займатися собою. 0 – 3 бали – погано. Серйозне попередження. Ви у дуже поганій формі, необхідно терміново щось з цим робити.

Результати тесту засновані на експерименті, який проводився за допомогою 2000 осіб віком від 51 до 80 років. Так,



Тест на довголіття / Фото lifehacker