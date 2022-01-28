Так, тренер Кирилл Торос показал на видео незамысловатое спортивное испытание, которое поможет вам проверить, насколько все запущено или, наоборот, хорошо. Давайте разбираться, что для этого нужно сделать.

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Как пройти тест на подвижность

Спортсмен советует сесть на пол, скрестить перед собой ноги и попытаться встать. Но вся суть состоит в том, чтобы не помогать себе руками или любыми другими способами.

Результаты испытания

Кирилл предложил только два возможных результата:

Если у вас получилось, – вы молодец;

– Если возникли затруднения, то пора начать заниматься спортом.

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Кроме того, бразильские ученые на основе этого упражнения разработали тест, который может многое сказать не только о состоянии опорно-двигательного аппарата, но и об общем уровне здоровья.

В чем суть упражнения

Станьте посреди комнаты, вытяните руки перед собой и скрестите ноги. В таком положении начинайте медленно садиться на пол. Нельзя помогать себе руками, коленями или как-то еще, тоже нельзя просто "падать" на ягодицы – это будет считаться ошибкой. После того как вы успешно (ну или не очень) сели на пол, продолжайте сидеть, скрестив ноги, некоторое время. Теперь попытайтесь медленно стать без помощи рук.

Как считать баллы

В самом начале у вас 10 баллов. Если вы задействовали кисти, предплечья, колени, какую-то часть бедра или голени, положили руку на колено или на бедро, то минусуйте по одному баллу за каждое нарушение. А если вы совсем потеряли равновесие – это сразу -5 баллов.

Если вам удалось и сесть, и стать без труда – 10 баллов. Это идеальный результат!

8 – 9 баллов – хорошо. Ваше тело в отличном состоянии и со здоровьем тоже все хорошо.

6 – 7,5 баллов – неплохо. Есть куда развиваться, но значимого риска нет.

3,5 – 5,5 баллов – есть о чем задуматься. Это сигнал, что нужно заниматься собой.

0 – 3 балла – плохо. Серьезное предупреждение. Вы в очень плохой форме, необходимо срочно что-нибудь с этим делать.

Результаты теста основаны на эксперименте, проводившемся с помощью 2000 человек в возрасте от 51 до 80 лет. Так, увеличение результата на 1 балл обуславливает снижение риска проблем со здоровьем на 21%.