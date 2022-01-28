Так, тренер Кирилл Торос показал на видео незамысловатое спортивное испытание, которое поможет вам проверить, насколько все запущено или, наоборот, хорошо. Давайте разбираться, что для этого нужно сделать.
И еще "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"
Как пройти тест на подвижность
Спортсмен советует сесть на пол, скрестить перед собой ноги и попытаться встать. Но вся суть состоит в том, чтобы не помогать себе руками или любыми другими способами.
Результаты испытания
Кирилл предложил только два возможных результата:
- Если у вас получилось, – вы молодец;
- Если возникли затруднения, то пора начать заниматься спортом.
Как оценить шансы на долголетие
Кроме того, бразильские ученые на основе этого упражнения разработали тест, который может многое сказать не только о состоянии опорно-двигательного аппарата, но и об общем уровне здоровья.
В чем суть упражнения
- Станьте посреди комнаты, вытяните руки перед собой и скрестите ноги. В таком положении начинайте медленно садиться на пол. Нельзя помогать себе руками, коленями или как-то еще, тоже нельзя просто "падать" на ягодицы – это будет считаться ошибкой.
- После того как вы успешно (ну или не очень) сели на пол, продолжайте сидеть, скрестив ноги, некоторое время.
- Теперь попытайтесь медленно стать без помощи рук.
Как считать баллы
В самом начале у вас 10 баллов. Если вы задействовали кисти, предплечья, колени, какую-то часть бедра или голени, положили руку на колено или на бедро, то минусуйте по одному баллу за каждое нарушение. А если вы совсем потеряли равновесие – это сразу -5 баллов.
- Если вам удалось и сесть, и стать без труда – 10 баллов. Это идеальный результат!
- 8 – 9 баллов – хорошо. Ваше тело в отличном состоянии и со здоровьем тоже все хорошо.
- 6 – 7,5 баллов – неплохо. Есть куда развиваться, но значимого риска нет.
- 3,5 – 5,5 баллов – есть о чем задуматься. Это сигнал, что нужно заниматься собой.
- 0 – 3 балла – плохо. Серьезное предупреждение. Вы в очень плохой форме, необходимо срочно что-нибудь с этим делать.
Тест на долголетие / Фото lifehacker