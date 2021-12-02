Тест на рівновагу: тренер показав просту вправу, яку виконати зможе не кожен

Важливим показником активності наших нервової та м'язової систем є почуття рівноваги та хороша координація. Тож саме час перевірити й свій організм.

Тренер Кирило Торос кинув виклик, у якому запропонував пройти тест на координацію. Звучить легко, погодьтеся. Проте ось вам спойлер: це не так просто, як видається на перший погляд.

І ще Виклик дня: спортсмен показав 30-секундну вправу на ікри, яка під силу не кожному

Як пройти тест на координацію

Станьте у планку (на витягнуті руки). Підіймайте ліву руку одночасно з правою ногою і, а тоді – праву руку та ліву ногу.

Перед виконанням вправи потрібно розім'яти м'язи, аби уникнути травмувань. Робіть усі рухи обережно!

Здавалося б, труднощів не мало б бути. Але усе полягає у тому, аби виконати рухи без розгойдування корпусу та не підіймаючи таз вгору.

Успіхів!

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Текст публікацій Кирила Тороса:

Нове випробування для вас.

На перший погляд, досить проста вправа, яка не має викликати ніяких труднощів. Але варто почати і починаються веселощі. Спробуйте виконати вправу, не розгойдуючи корпус і не піднімаючи таз вгору.