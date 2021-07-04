Тесляр майструє розкладну табуретку з цільного шматка дерева без цвяхів і клею

Талановитий дідусь Аму будує складну любанську табуретку із цільного шматка дерева. При цьому тесляр не використовує ні цвяхів, ані клею.

Конструкція цього типу розкладної табуретки полягає у використанні стратегічних вирізів з деревини для створення петель. Шматок дерева розпилюють, точуть та шліфують, і крок за крок брусок складається у вишуканий стільчик.

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Як тесляр змайстрував любанську табуретку

Існує багато видів любанських табуреток, але дідусь Аму створив новий стиль, додавши їм вишуканої форми.

Спочатку тесляр олівцем розграфив звичайний дерев’яний брус, який мав форму прямокутника.



Дерев'яний брус для любанської табуретки / Скриншот з відео

Потім він дуже майстерно почав вирізати ручною пилкою та зубилом щілини та виїмки, перевертаючи дерево знову і знову.

Коли табуретка була закінчена, він пофарбував її у насичений червоний колір.



Табуретка виготовлена з одного дерев'яного бруска без клею та цвяхів / Скриншот з відео

Дідусь майструє розкладний стілець: дивіться відео

Раніше Дідусь Аму побудував любанський стіл, використовуючи ті ж принципи дизайну, що і для табуретки.

Розкладний любанський стіл від дідуся Аму: дивіться відео