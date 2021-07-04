Конструкция этого типа раскладной табуретки заключается в использовании стратегических вырезов из древесины для создания петель. Кусок дерева распиливают, точат и шлифуют, и шаг за шаг брусок складывается в изысканный стульчик.
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Как плотник смастерил любанскую табуретку
- Существует много видов любанских табуреток, но дедушка Аму создал новый стиль, добавив ему изысканную форму.
- Сначала плотник карандашом расчертил обычный деревянный брус, который имел форму прямоугольника.
Деревянный брус для любанской табуретки / Скриншот с видео
- Потом он очень искусно начал вырезать ручной пилой и зубилом щели и выемки, переворачивая дерево снова и снова.
- Когда табуретка была закончена, он выкрасил ее в насыщенный красный цвет.
Табуретка изготовлена из одного деревянного бруска без клея и гвоздей / Скриншот с видео
Дедушка мастерит раскладной стул: смотрите видео
Ранее дедушка Аму построил любанский стол, используя те же принципы дизайна, что и для табуретки.
Раскладной любанский стол от дедушки Аму: смотрите видео