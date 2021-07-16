Сейчас мы расскажем вам, как помочь технике пожить на этом свете немного дольше. Все советы простые, но эффективные. Так что мотайте себе на ус!

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Лимит разрядок телефона

Большинство смартфонов рассчитано в среднем на 500 циклов. Если хотите продлить жизнь своему любимцу, не ждите, пока он полностью разрядится, а подключайте его к сети при 10 – 20% заряда.



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Пыль и ноутбук

Ноутбуки насыщаются пылью с фантастической скоростью. И все бы ничего, если бы не поломки ноутбука, частой причиной которых становится пыль. Поэтому раз в полгода делайте чистку ноутбука. Не доводите его до перегрева и дорогостоящего ремонта.



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Уход за монитором

Существует огромное количество специальных жидкостей и аксессуаров по уходу за этими поверхностями. Поэтому не экспериментируйте.



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Вентиляция ноутбуков

Вентиляционные отверстия в ноутбуке должны быть открытыми и иметь доступ к воздуху. Иначе высокие риски перегрева и выхода устройства из строя. Работая с ноутбуком в кровати или на коленях, пользуйтесь подставкой – мягкие поверхности не могут обеспечить корпусу отвода тепла.



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Грозовые риски

В грозу вместо работы за ноутбуком или компьютером лучше отдать предпочтение чтению книги. Также стоит отключить данные устройства от сети. Отсоединив блок питания, пользоваться ноутбуком можете, и даже быть в онлайне, подключившись к интернету по wi-fi.



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Порядок в сумке

Бросая смартфон в сумку, о мусоре, который в ней накопился, мы не думаем. Но пыль и другие соринки попадают в порты мобильного устройства, тем самым могут вызвать проблемы в работе микрофона, гарнитуры или зарядки.



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Влияние температуры воздуха

При низких температурах литий-ионная батарея "разряжается", выключая телефон. "Зарядить" ее довольно просто – достаточно внести телефон в комнату с нормальной температурой.



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Оригинал или копия

Оригинальные зарядные устройства стоят дороже, копии – дешевле. Итак, о качестве судите сами.



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