Обгортка має значення: 8 оригінальних прикладів пакування

Гарна упаковка – запорука хороших продажів. Оформлення упаковки це ціле мистецтво, і краще його довіряти професіоналам. Більшість компаній готові вкластися в оформлення, щоб їх продукти краще запам'ятовувалися.

Ми підготували добірку цікавих та незвичних упаковок.

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Упаковка для інтимної гігієни Naked

Вона за кольором та формою нагадує шкіру на людському тілі, навіть червоніє при дотику.





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Порційне масло Butter

Better використовує замість кришки невеликий дерев'яний ніж – тому що таке масло найчастіше беруть на пікніки або швидкий перекус, і мало хто носить із собою столові набори.





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Упаковка молока Molocow

Продукт і упаковка переплітаються в одне ціле: солодкі цукерки у формі каменів на цукровому "піску", які можна використовувати як сад каменів. Шкода, що в продаж цей продукт так і не надійшов.





Фото behance

Упаковки для спагеті San Remo

Дизайн з мірним механізмом, що дозволяє дістати оптимальну порцію макаронів.





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Упаковка для техніки Google, оформлена під коробку з піцою Domino's

У 2019 Google надіслала на огляд блогерам Pixel 4 свій продукт в упаковці, оформленій під коробку з піцою Domino's.





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Упаковка шкарпеток Hellotex

Замість нудної картонки шкарпетки помістили в рамку. Отримати такі шкарпетки в подарунок значно приємніше, ніж звичайну пару.





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Упаковка натуральних джемів Color Eat

Це набори натуральних джемів, оформлені під палітру для фарб. Така упаковка розрахована на дітей: творці хотіли перетворити звичайну частину сніданку в кумедну гру.





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Упаковка відомого норвезького лосося Nordic Blu

Іноді варто дозволити продукту самому себе продавати.





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