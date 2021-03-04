Обгортка має значення: 8 оригінальних прикладів пакування

Джерело:24 канал
Гарна упаковка – запорука хороших продажів. Оформлення упаковки це ціле мистецтво, і краще його довіряти професіоналам. Більшість компаній готові вкластися в оформлення, щоб їх продукти краще запам'ятовувалися.
Ми підготували добірку цікавих та незвичних упаковок.
Читайте також: Світові бренди, назви яких ми вимовляємо неправильно
Вона за кольором та формою нагадує шкіру на людському тілі, навіть червоніє при дотику.
Фото behance
Better використовує замість кришки невеликий дерев'яний ніж – тому що таке масло найчастіше беруть на пікніки або швидкий перекус, і мало хто носить із собою столові набори.
Фото behance
Продукт і упаковка переплітаються в одне ціле: солодкі цукерки у формі каменів на цукровому "піску", які можна використовувати як сад каменів. Шкода, що в продаж цей продукт так і не надійшов.
Фото behance
Дизайн з мірним механізмом, що дозволяє дістати оптимальну порцію макаронів.
Фото behance
У 2019 Google надіслала на огляд блогерам Pixel 4 свій продукт в упаковці, оформленій під коробку з піцою Domino's.
Фото behance
Замість нудної картонки шкарпетки помістили в рамку. Отримати такі шкарпетки в подарунок значно приємніше, ніж звичайну пару.
Фото branding
Це набори натуральних джемів, оформлені під палітру для фарб. Така упаковка розрахована на дітей: творці хотіли перетворити звичайну частину сніданку в кумедну гру.
Фото branding
Іноді варто дозволити продукту самому себе продавати.
Фото behance