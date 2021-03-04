Хорошая упаковка – залог хороших продаж. Оформление упаковки это целое искусство, и лучше ее доверять профессионалам. Большинство компаний готовы вложиться в оформление, чтобы их продукты лучше запоминались.

Мы подготовили подборку интересных и необычных упаковок.

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Упаковка для интимной гигиены Naked

Она по цвету и форме напоминает кожу на человеческом теле, даже краснеет при прикосновении.



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Порционное масло Butter

Better использует вместо крышки небольшой деревянный нож – потому что такое масло чаще всего берут на пикники или быстрый перекус, и мало кто носит с собой столовые наборы.





Фото behance

Упаковка молока Molocow

Продукт и упаковка переплетаются в одно целое: сладкие конфеты в форме камней на сахарном "песке", которые можно использовать как сад камней. Жаль, что в продажу этот продукт так и не поступил.





Фото behance

Упаковки для спагетти San Remo

Дизайн с мерным механизмом, позволяющим получить оптимальную порцию макарон.



Фото behance

Упаковка для техники Google оформленная под коробку с пиццей Domino's

В 2019 году Google направила на обзор блоггерам Pixel 4 свой продукт в упаковке, оформленной под коробку с пиццей Domino's.



Фото behance

Упаковка носков Hellotex

Вместо скучной картонки носки поместили в рамку. Получить такие носки в подарок куда приятнее, чем обычную пару.



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Упаковка натуральных джемов Color Eat

Это наборы натуральных джемов, оформленные под палитру для красок. Такая упаковка рассчитана на детей: создатели хотели превратить обычную часть завтрака в забавную игру.



Фото branding

Упаковка известного норвежского лосося Nordic Blu

Иногда стоит разрешить продукту самому себя продавать.





Фото behance