Спайдермен – з відрами, Бетмен – при мітлі: супергероїв зайняли хатніми справами

Малайзійський колекціонер іграшок, який називає себе Wire Hon, знімає кумедні фоторепортажі про те, як супергерої та його сім'я живуть під одним дахом. І, слід визнати, рятівники світу вдома не байдикують...

Через майстерне використання ефекту перспективи здається, що Галк, Тор, Людина-павук, Бетмен, Супермен – не маленькі іграшкові фігурки, а справжні богатирі, якими й годиться бути супергероям.

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Тож поки вони не зайняті порятунком світу, Hon займає їх поливом рослин, прибиранням ґанку та косінням газону. А оскільки супергерої благословенні надлюдською силою, їм також доручають більш трудомісткі справи, наприклад, переміщення матраців чи перенесенням вазонів.



Переміщення матрацу / Фото Wire Hon



Перенесення вазону / Фото Wire Hon

Дитяча мрія

Wire Hon почав це робити лише для того, щоб здійснити свою дитячу мрію – фотографуватися на пам’ять зі своїми улюбленими супергероями.

Однак, він вирішив показати інший аспект вигаданих надлюдей, який йому видався цікавішим. І вже згодом ці фігурки почали виконувати тривіальні дії.

Зрештою, ці веселі сценки захопили усю сім’ю.



Супергерої допомагають дружині колекціонера / Фото Wire Hon



Домашні справи / Фото Wire Hon



Супергерої зайняті пранням / Фото Wire Hon



Маски для супергероїв / Фото Wire Hon

Супергерої у повсякденному житті

На грайливих знімках можна побачити, як Hon та його родина недбало спілкується з героями.



Супергерої прибирають / Фото Wire Hon

І хоча вони досить добре уживаються разом, все ж час від часу між ними виникають дрібні суперечки.



Суперечка супергероїв / Фото Wire Hon

Іноді родина створює кумедні сцени, коли дружина колекціонера дає йому прочуханки за надмірну увагу до вродливої супергероїні.



Ревнива дружина / Фото Wire Hon

Проте, зрештою, вони все ще є однією великою щасливою родиною.



Щаслива сім'я / Фото Wire Hon