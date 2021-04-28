Через майстерне використання ефекту перспективи здається, що Галк, Тор, Людина-павук, Бетмен, Супермен – не маленькі іграшкові фігурки, а справжні богатирі, якими й годиться бути супергероям.

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Тож поки вони не зайняті порятунком світу, Hon займає їх поливом рослин, прибиранням ґанку та косінням газону. А оскільки супергерої благословенні надлюдською силою, їм також доручають більш трудомісткі справи, наприклад, переміщення матраців чи перенесенням вазонів.



Переміщення матрацу / Фото Wire Hon



Перенесення вазону / Фото Wire Hon

Дитяча мрія

Wire Hon почав це робити лише для того, щоб здійснити свою дитячу мрію – фотографуватися на пам’ять зі своїми улюбленими супергероями.

Однак, він вирішив показати інший аспект вигаданих надлюдей, який йому видався цікавішим. І вже згодом ці фігурки почали виконувати тривіальні дії.

Зрештою, ці веселі сценки захопили усю сім’ю.



Супергерої допомагають дружині колекціонера / Фото Wire Hon



Домашні справи / Фото Wire Hon



Супергерої зайняті пранням / Фото Wire Hon



Маски для супергероїв / Фото Wire Hon

Супергерої у повсякденному житті

На грайливих знімках можна побачити, як Hon та його родина недбало спілкується з героями.



Супергерої прибирають / Фото Wire Hon

І хоча вони досить добре уживаються разом, все ж час від часу між ними виникають дрібні суперечки.



Суперечка супергероїв / Фото Wire Hon

Іноді родина створює кумедні сцени, коли дружина колекціонера дає йому прочуханки за надмірну увагу до вродливої супергероїні.



Ревнива дружина / Фото Wire Hon

Проте, зрештою, вони все ще є однією великою щасливою родиною.



Щаслива сім'я / Фото Wire Hon