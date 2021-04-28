Из-за искусного использования эффекта перспективы кажется, что Халк, Тор, Человек-паук, Бэтмен, Супермен – не маленькие игрушечные фигурки, а настоящие богатыри, каковыми и приличествует быть супергероям.

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Поэтому пока они не заняты спасением мира, Hon занимает их поливом растений, уборкой крыльца и покосом газона. А поскольку супергерои благословенны сверхчеловеческой силой, им также поручают более трудоемкие дела, например, перемещение матрасов или перенос вазонов.



Перемещение матраса / Фото Wire Hon



Перенос вазона / Фото Wire Hon

Детская мечта

Wire Hon начал это делать лишь для того, чтобы осуществить свою детскую мечту – фотографироваться на память со своими любимыми супергероями.

Однако, он решил показать другой аспект вымышленных сверхлюдей, который ему показался интереснее. И уже впоследствии эти фигурки начали выполнять тривиальные действия.

В конце концов, эти веселые сценки захватили всю семью.



Супергерои помогают жене коллекционера / Фото Wire Hon



Домашние дела / Фото Wire Hon



Супергерои заняты стиркой / Фото Wire Hon



Маски для супергероев / Фото Wire Hon

Супергерои в повседневной жизни

На игривых снимках можно увидеть, как Hon и его семья небрежно общается с героями.



Супергерои убирают / Фото Wire Hon

И хотя они достаточно хорошо уживаются вместе, все же время от времени между ними возникают мелкие споры.



Спор супергероев / Фото Wire Hon

Иногда семья создает забавные сцены, когда жена коллекционера дает ему взбучку за чрезмерное внимание к красивой супергероине.



Ревнивая жена / Фото Wire Hon

Однако, в конце концов, они все еще одна большая счастливая семья.



Счастливая семья/ Фото Wire Hon