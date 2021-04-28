Из-за искусного использования эффекта перспективы кажется, что Халк, Тор, Человек-паук, Бэтмен, Супермен – не маленькие игрушечные фигурки, а настоящие богатыри, каковыми и приличествует быть супергероям.
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Поэтому пока они не заняты спасением мира, Hon занимает их поливом растений, уборкой крыльца и покосом газона. А поскольку супергерои благословенны сверхчеловеческой силой, им также поручают более трудоемкие дела, например, перемещение матрасов или перенос вазонов.
Перемещение матраса / Фото Wire Hon
Перенос вазона / Фото Wire Hon
Детская мечта
- Wire Hon начал это делать лишь для того, чтобы осуществить свою детскую мечту – фотографироваться на память со своими любимыми супергероями.
- Однако, он решил показать другой аспект вымышленных сверхлюдей, который ему показался интереснее. И уже впоследствии эти фигурки начали выполнять тривиальные действия.
- В конце концов, эти веселые сценки захватили всю семью.
Супергерои помогают жене коллекционера / Фото Wire Hon
Супергерои заняты стиркой / Фото Wire Hon
Маски для супергероев / Фото Wire Hon
Супергерои в повседневной жизни
На игривых снимках можно увидеть, как Hon и его семья небрежно общается с героями.
Супергерои убирают / Фото Wire Hon
И хотя они достаточно хорошо уживаются вместе, все же время от времени между ними возникают мелкие споры.
Спор супергероев / Фото Wire Hon
Иногда семья создает забавные сцены, когда жена коллекционера дает ему взбучку за чрезмерное внимание к красивой супергероине.
Однако, в конце концов, они все еще одна большая счастливая семья.