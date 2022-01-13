Створення листівок з ґудзиків – чудова можливість для дітей розвинути творче мислення. Разом з усією сім'єю це заняття стане веселим часопроведенням.

Цікаво Креативимо разом з дітьми: як створити цікаві квіти з кольорового паперу

Дерево з ґудзиків

Цю листівку з деревом-гудзиком яскравих кольорів досить легко виконати. Приклейте на міцний аркуш паперу стовбур дерева з коричневого паперу.

Прикріпіть ґудзики навколо стовбура, щоб завершити дизайн верхівки. Ви можете створити дерево для кожної пори року, використовуючи різні кольори, або створити одне дерево кольорів веселки, комбінуючи кілька різних відтінків.



Дерево з ґудзиків / Фото parenting firstcry

Сонечко

Цей чарівний сонячний проєкт може принести трохи сонця у ваш дім! Візьміть яскраво-жовтий аркуш паперу і виріжте коло. Приклейте його до цупкого білого картону.

До нього навколо приклейте 8 промінців з такого ж жовтого паперу. Візьміть усі ґудзики жовтих, білих та помаранчевих відтінків і заповніть ними сонечко. Щоб зробити його веселішим, можна також додати очі, ніс та рот.



Сонечко з ґудзиків / Фото parenting firstcry

Веселка

Візьміть білий цупкий аркуш паперу, клей та багато ґудзиків кольорів веселки. На фото автор використав червоний, помаранчевий, жовтий, зелений та блакитний кольори та білий для хмаринок.

Розкладіть ґудзики у веселковому порядку на білому папері. Під ними покладіть білі ґудзики у формі хмаринок. Приклейте ґудзики до картону.



Веселка з ґудзиків / Фото parenting firstcry

Повітряна куля

Візьміть картон світлого кольору та всі ґудзики різних кольорів, які у вас є. Приклейте їх на картон у формі повітряної кулі у довільному порядку.

Зробіть з кольорового паперу будиночок і розташуйте його під кулею. Від нього до кулі приклейте білі нитки, наче куля тягне хатку зі собою. Доповніть аплікаціями на свій розсуд.



Повітряна куля з ґудзиків / Фото parenting firstcry