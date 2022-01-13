Создание открыток из пуговиц – отличная возможность для детей развить творческое мышление. Вместе со всей семьей это занятие станет веселым времяпровождением.

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Дерево из пуговиц

Эту открытку с деревом-пуговицей ярких цветов достаточно легко выполнить. Приклейте на крепкий лист бумаги ствол дерева из коричневой бумаги.

Прикрепите пуговицы вокруг ствола, чтобы завершить дизайн верхушки. Вы можете создать дерево для каждого времени года, используя разные цвета, или создать одно дерево цветов радуги, комбинируя несколько разных оттенков.



Дерево с пуговицами / Фото parenting firstcry

Божья коровка

Этот волшебный солнечный проект может принести немного солнца в ваш дом! Возьмите ярко-желтый лист бумаги и вырежьте круг. Приклейте его к плотному белому картону.

К нему вокруг приклейте 8 лучей из такой же желтой бумаги. Возьмите все пуговицы желтых, белых и оранжевых оттенков и заполните ими солнышко. Чтобы сделать его веселее, можно добавить глаза, нос и рот.



Божья коровка с пуговицами / Фото parenting firstcry

Радуга

Возьмите белый плотный лист бумаги, клей и много пуговиц цвета радуги. На фото автор использовал красный, оранжевый, желтый, зеленый и голубой цвета и белый для облаков.

Разложите пуговицы в радужном порядке на белой бумаге. Под ними положите белые пуговицы в форме облаков. Приклейте пуговицы к картону.



Радуга с пуговицами / Фото parenting firstcry

Воздушный шар

Возьмите картон светлого цвета и все пуговицы разных цветов. Приклейте их на картон в виде воздушного шара в произвольном порядке.

Сделайте из цветной бумаги домик и расположите его под шаром. От него к шару приклейте белые нити, словно пуля тянет домик с собой. Дополните аппликациями по своему усмотрению.