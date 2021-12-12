Листівки можна робити разом із дітками, адже вони зовсім нескладні. Пропонуємо кілька цікавих та оригінальних ідей привітань на папері.

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Ялинка у стилі квілінгу

Матеріали:

смужки паперу для квілінгу;

інструмент для квілінгу з прорізами;

клей;

ножиці;

листок картону.

Зробіть кілька V-подібних сувоїв, використовуючи різну довжину зеленого паперу та різні відтінки. Тепер вирівняйте сувої від малого до великого і сформуйте форму ялинки. Дайте повністю висохнути.

Щоб зробити стовбур ялинки, треба згорнути коричневий папір для квілінгу, як показано на фото в каруселі. Тоді приклейте його до ялинки.

Листівка з ялинкою / Фото ArtsyCraftsyMom

Тепер акуратно прикріпіть ялинку на картон, щоб зробити листівку з паперовими гофрами. Додайте наклейку зірочки зверху. Всередину напишіть особисте повідомлення-побажання.

Листівка з ґудзиками

Вам знадобиться:

білий картон;

ґудзики;

маркер або ручка;

срібляста ручка;

клей;

картон.

Складіть аркуш картону вдвоє. Потім за допомогою лінійки намалюйте на ній кілька довільних ліній.

Додайте на кінці маленькі декоративні вішалки і розфарбуйте їх сріблястою ручкою. Тоді приклейте крапки на ґудзики. Додайте невелику фразу-побажання.

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Святкова листівка з ґудзиками у формі гірлянд / Фото Doodlecraft

Новорічна шкарпетка з узорами

цупкий картон;

малиновий або червоний фломастер;

чорна і біла гелева ручка;

простий олівець.

Для початку намалюйте контур шкарпетки, як показано на фото, олівцем. Далі зафарбуйте фломастером пальці явної ноги, п'яту та "манжету".

Потім основу шкарпетки потрібно наповнити випадковими святковими візерунками. Не старайтесь робити ідеально, адже це просто імпровізація. Майстер на фото додав багато ялинкових гілок.

Потім слід зробити контури білою гелевою ручкою. Потім такою ж чорною треба намалювати візерунок навколо шкарпетки.

Завершальний штрих – коротке різдвяне повідомлення. Автор написав "Веселого Різдва".