Стильно і комфортно: 15 прикладів, коли гойдалки додали затишку подвір'ю
Джерело:24 канал
Плануєте облаштувати територію для відпочинку на подвір'ї? Не забудьте про літню гойдалку, яка точно додасть затишку вашій присадибній ділянці.
Гойдалки – одна із розваг під час літнього відпочинку на природі. Ідеї 24 діляться з вами цікавими дизайнами цих садових меблів.
Рекомендуємо Де літо, там Zubrowka: масштабна івент-арена "Морвокзал" запрошує на концерти просто неба
Приклади садових гойдалок
Ніжний салатовий колір буде дуже гармонійно поєднуватись із зеленими барвами саду.
Гойдалка для саду / Фото Pinterest
Ця гойдалка-ліжко – справжня знахідка, адже її можна використовувати замість гамака.
Стильна гойдалка-ліжко / Фото Pinterest
Ліжко на природі / Фото Pinterest
Для великої сім'ї чудово підійде така модель. Ви зможете насолоджуватись дружніми розмовами на гойдалці.
Гойдалка для великої сім'ї / Фото Pinterest
На цій гойдалці можна одразу перекусити. Стіл та лавки тут закріплені на ланцюгах.
Цей стіл – справжня знахідка / Фото Pinterest
Така дерев'яна гойдалка захистить вас у спеку. Ви також можете використовувати її для винограду чи декоративних рослин.
Оригінальна гойдалка для двору / Фото Pinterest
Рослина захистить вас від сонця / Фото Pinterest
А такі сітчасті колисанки виглядають дуже стильно.
Інстаграмні гойдалки / Фото Pinterest
Ви можете створити таку гойдалку самостійно – це просто та лаконічно.
Змайструйте самостійно таку модель / Фото Pinterest
Ця дизайнерська модель стане окрасою вашого двору.
Оригінальний дизайн гойдалки / Фото Pinterest
Ви також можете додати до гойдалки накриття і відпочивати навіть у похмуру погоду чи спеку.
Накриття захистить вас від спеки та дощу / Фото Pinterest
Ця гойдалка наче мінідиван із вітальні.
Гойдалка у формі дивану / Фото Pinterest
До теми Як створити затишну відпочинкову зону у своєму дворі: ідеї у фото
Класична модель, яку ви можете придбати у магазині.
Таку гойдалку можна знайти в магазині / Фото Prom
А ця гойдалка перетворилась у мініпалатку для відпочинку на природі.
Мініпалатка для відпочинку / Фото Pinterest
Дуже оригінальний та простий дизайн гойдалки.
Мінімалістична гойдалка / Фото Pinterest