Качели – одно из развлечений во время летнего отдыха на природе. Идеи 24 делятся с вами интересными дизайнами этой садовой мебели.

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Примеры садовых качелей

Нежный салатовый цвет будет очень гармонично сочетаться с зелеными красками сада.



Хорошие качели для сада / Фото Pinterest

Эти качели-кровать – настоящая находка, ведь их можно использовать вместо гамака.



Стильные качели-кровать / Фото Pinterest



Кровать на природе / Фото Pinterest

Для большой семьи прекрасно подойдет такая модель. Вы сможете наслаждаться дружественными разговорами на качелях.



Качели для большой семьи / Фото Pinterest

На этих качелях можно сразу перекусить. Стол и лавки здесь закреплены на цепях.



Этот стол – настоящая находка / Фото Pinterest

Такие деревянные качели защитят вас в жару. Вы также можете использовать их для винограда или декоративных растений.



Оригинальные качели для двора / Фото Pinterest



Растение защитит вас от солнца / Фото Pinterest

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

А такие сетчатые качели выглядят очень стильно.



Инстаграмние качели / Фото Pinterest

Вы можете создать такие ​​качели самостоятельно – это просто и лаконично.



Смастерите самостоятельно такую ​​модель / Фото Pinterest

Эта дизайнерская модель станет украшением вашего двора.



Оригинальный дизайн качели / Фото Pinterest

Вы также можете добавить в качели накрытия и отдыхать даже в пасмурную погоду или жару.



Накрытия защитит вас от жары и дождя / Фото Pinterest

Эти качели как минидиван с гостиной.



Качели в форме дивана / Фото Pinterest

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Классическая модель, которую вы можете приобрести в магазине.



Такие качели можно найти в магазине / Фото Pinterest

А эти качели превратились в минипалатку для отдыха на природе.



Минипалатка для отдыха / Фото Pinterest

Очень оригинальный и простой дизайн качели. Они точно понравится вашим родственникам и друзьям.