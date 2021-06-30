Качели – одно из развлечений во время летнего отдыха на природе. Идеи 24 делятся с вами интересными дизайнами этой садовой мебели.
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Примеры садовых качелей
Нежный салатовый цвет будет очень гармонично сочетаться с зелеными красками сада.
Хорошие качели для сада / Фото Pinterest
Эти качели-кровать – настоящая находка, ведь их можно использовать вместо гамака.
Стильные качели-кровать / Фото Pinterest
Кровать на природе / Фото Pinterest
Для большой семьи прекрасно подойдет такая модель. Вы сможете наслаждаться дружественными разговорами на качелях.
Качели для большой семьи / Фото Pinterest
На этих качелях можно сразу перекусить. Стол и лавки здесь закреплены на цепях.
Этот стол – настоящая находка / Фото Pinterest
Такие деревянные качели защитят вас в жару. Вы также можете использовать их для винограда или декоративных растений.
Оригинальные качели для двора / Фото Pinterest
Растение защитит вас от солнца / Фото Pinterest
А такие сетчатые качели выглядят очень стильно.
Инстаграмние качели / Фото Pinterest
Вы можете создать такие качели самостоятельно – это просто и лаконично.
Смастерите самостоятельно такую модель / Фото Pinterest
Эта дизайнерская модель станет украшением вашего двора.
Оригинальный дизайн качели / Фото Pinterest
Вы также можете добавить в качели накрытия и отдыхать даже в пасмурную погоду или жару.
Накрытия защитит вас от жары и дождя / Фото Pinterest
Эти качели как минидиван с гостиной.
Качели в форме дивана / Фото Pinterest
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Классическая модель, которую вы можете приобрести в магазине.
Такие качели можно найти в магазине / Фото Pinterest
А эти качели превратились в минипалатку для отдыха на природе.
Минипалатка для отдыха / Фото Pinterest
Очень оригинальный и простой дизайн качели. Они точно понравится вашим родственникам и друзьям.
Минималистичные качели / Фото Pinterest