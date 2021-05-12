Як саме – ми вам підкажемо й покажемо. Отже, за роботу!
Читайте також: Подаруйте старим меблям нове життя: 10 суперових ідей з фото
Колода
Колоду теж можна пристосувати під стіл. Для зручності й естетичності деревину зачистьте й відшліфуйте.
Фото pinterest
Чавунна батарея
Скляну стільницю можна покласти на будь-що. Наприклад, на стару чавунну батарею. Для мобільності поставте конструкцію на колеса.
Фото pinterest
Палети
Піддон – це вже готовий стіл. Додатково його можна пофарбувати, доповнити скляною стільницею й обладнати коліщатками.
Фото pinterest
Ящики
Дерев'яні ящики – дизайнерський матеріал, з якого можна виготовити безліч предметів для дому. Усього чотири ящики знадобиться для журнального столика.
Фото pinterest
Старі двері
Зі старих міжкімнатних дверей виходять чудові столи: що старовинніша заготовка, то цікавішим буде стіл.
Фото pinterest
Швейна машина
Стара швейна машинка – знахідка для шануватльників ретростилю. Масивна металева основа з витонченою скляною стільницею стануть окрасою будь-якого інтер'єру.
Фото pinterest
Журнали
Журнальний столик можна зробити навіть із журналів. Навіщо їм припадати пилом на полицях? Подаруйте макулатурі друге життя!
Фото pinterest
Вінілова платівка
Прикріпіть платівку на будь-яку каркасну основу, наприклад на металеву підставку для квіткових горщиків.
Фото pinterest