Як саме – ми вам підкажемо й покажемо. Отже, за роботу!

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Колода

Колоду теж можна пристосувати під стіл. Для зручності й естетичності деревину зачистьте й відшліфуйте.

Пень
Фото pinterest

Чавунна батарея

Скляну стільницю можна покласти на будь-що. Наприклад, на стару чавунну батарею. Для мобільності поставте конструкцію на колеса.

Чавунна батарея
Фото pinterest

Палети

Піддон – це вже готовий стіл. Додатково його можна пофарбувати, доповнити скляною стільницею й обладнати коліщатками.

Піддони
Фото pinterest

Ящики

Дерев'яні ящики – дизайнерський матеріал, з якого можна виготовити безліч предметів для дому. Усього чотири ящики знадобиться для журнального столика.

Ящики
Фото pinterest

Старі двері

Зі старих міжкімнатних дверей виходять чудові столи: що старовинніша заготовка, то цікавішим буде стіл.

Старі двері
Фото pinterest

Швейна машина

Стара швейна машинка – знахідка для шануватльників ретростилю. Масивна металева основа з витонченою скляною стільницею стануть окрасою будь-якого інтер'єру.

Швейна машинка
Фото pinterest

Журнали

Журнальний столик можна зробити навіть із журналів. Навіщо їм припадати пилом на полицях? Подаруйте макулатурі друге життя!

Журнали
Фото pinterest

Вінілова платівка

Прикріпіть платівку на будь-яку каркасну основу, наприклад на металеву підставку для квіткових горщиків.

Вінілова платівка
Фото pinterest