Як саме – ми вам підкажемо й покажемо. Отже, за роботу!

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Колода

Колоду теж можна пристосувати під стіл. Для зручності й естетичності деревину зачистьте й відшліфуйте.



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Чавунна батарея

Скляну стільницю можна покласти на будь-що. Наприклад, на стару чавунну батарею. Для мобільності поставте конструкцію на колеса.



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Палети

Піддон – це вже готовий стіл. Додатково його можна пофарбувати, доповнити скляною стільницею й обладнати коліщатками.



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Ящики

Дерев'яні ящики – дизайнерський матеріал, з якого можна виготовити безліч предметів для дому. Усього чотири ящики знадобиться для журнального столика.



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Старі двері

Зі старих міжкімнатних дверей виходять чудові столи: що старовинніша заготовка, то цікавішим буде стіл.



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Швейна машина

Стара швейна машинка – знахідка для шануватльників ретростилю. Масивна металева основа з витонченою скляною стільницею стануть окрасою будь-якого інтер'єру.



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Журнали

Журнальний столик можна зробити навіть із журналів. Навіщо їм припадати пилом на полицях? Подаруйте макулатурі друге життя!



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Вінілова платівка

Прикріпіть платівку на будь-яку каркасну основу, наприклад на металеву підставку для квіткових горщиків.



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